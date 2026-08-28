Большой поворот в энергетике Узбекистана: почему сокращается газоснабжение и что ждет население?

В энергетическом секторе Узбекистана происходит серьезный стратегический поворот. В то время как объемы поставок природного газа в стране будут постепенно сокращаться, начались масштабные планы по полной перевод систем отопления и приготовления пищи в жилых домах на электроэнергию.

На состоявшемся в Законодательной палате Олий Мажлиса заседании первый заместитель министра энергетики Умид Мамадаминов сделал откровенное заявление о новой энергетической реальности республики, подчеркнув: «Газа больше не станет, он будет только уменьшаться».

Новые многоэтажные дома: газовые плиты и трубы останутся в прошлом

Основной стратегический курс правительства направлен на полную электрификацию:

Полная электрическая система: Все строящиеся в будущем новые многоквартирные жилые дома будут сдаваться в эксплуатацию на основе 100-процентного электроснабжения, без подключения к газовой сети;

Электрические плиты и современное отопление: В новых квартирах вместо традиционных газовых плит будут устанавливаться электроплиты, а системы отопления и горячего водоснабжения также будут работать полностью на электроэнергии.

Тарифы в 2 раза дешевле для домов без газа

В целях снижения расходов населения и стимулирования электрификации рассматриваются специальные льготы:

50-процентная льгота: Обсуждается механизм льготных тарифов для многоэтажных домов, не подключенных к газу. Согласно ему, стоимость электроэнергии для таких квартир может быть в два раза дешевле действующих базовых ставок;

Техноаудит сетей: Для оценки нагрузки на провода и трансформаторы в результате массового перехода квартир на электричество по всей стране проводятся глубокие работы по техноаудиту на предмет устойчивости электрических сетей.

Ожидается, что данные меры послужат экономии запасов природного газа, расширению использования экологически чистых источников энергии и повышению безопасности коммунальных услуг.