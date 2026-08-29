Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra может перейти на чип Exynos 2700

·16·Технологии
Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra может перейти на чип Exynos 2700

Компания Samsung рассматривает серьезные изменения в стратегии производства своих будущих флагманских смартфонов. иксбт.ком согласно информации, технологический гигант изучает возможность использования собственного процессора Exynos 2700 в модели Galaxy S27 Ultra. Если эти планы будут реализованы, это станет одним из самых радикальных изменений в линейке Ultra за последние годы. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Производительность и экономические факторы

В предыдущие годы Samsung использовала свои чипы Exynos только в базовых моделях Galaxy С и Galaxy С Plus, неизменно оснащая версии Ultra процессорами Qualcomm. Однако, по данным известного инсайдера Шродингер, компания планирует значительно увеличить объемы производства Exynos 2700 и установить его даже в самую передовую версию Ultra.

Одной из основных причин такого решения называют предварительные показатели производительности нового процессора. Первые результаты тестов показывают, что Exynos 2700 способен конкурировать с ведущими чипами Qualcomm на рынке. Также важную роль играет финансовый фактор: собственное производство платформы в больших масштабах может обойтись компании дешевле, чем закупка дорогих комплектующих у сторонних поставщиков.

Ожидаемый дизайн и возможности

Стоит отметить, что окончательное решение еще не принято, и ситуация может измениться. Тем не менее, смартфон Ultra следующего поколения привлекает внимание не только процессором, но и другими аспектами. Согласно просочившейся в сеть информации, устройство Galaxy S27 Ultra может получить совершенно новый дизайн.

Кроме того, инсайдеры сообщают, что в новом флагмане может отсутствовать традиционный модуль 3-кратного оптического зума. Другой известный инсайдер, Ice Universe, также отметил, что модель Galaxy S27 Ultra будет отличаться от предыдущей версии Galaxy S26 Ultra некоторыми небольшими, но важными для пользователей изменениями.

Для справки: распространивший эту новость Шродингер (Фоне Футурист) ранее точно раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S26 Plus. Он также первым сообщил о концепции юбилейного iPhone с экраном, изогнутым со всех четырех сторон, что впоследствии было подтверждено другими источниками. В настоящее время Samsung продолжает работу над будущей линейкой флагманов, а эксперты технологического мира внимательно следят за окончательным решением компании.

SamsungExynos 2700Galaxy S27 UltraСмартфоныТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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