Собака, знакомая много лет, напала на 20-летнюю девушку

20-летняя Саманта Реддинг из Шотландии получила тяжелые травмы в результате неожиданного нападения собаки, которую знала уже несколько лет. Теперь молодой девушке предстоит в течение нескольких лет перенести череду хирургических операций. Сама она надеется после лечения вновь выглядеть так же, как прежде.

Саманта живет в городе Фолкерк. Она знала огромную собаку — помесь испанского мастифа и акита-ину — с самого ее детства. Пес принадлежал отцу ее друга, и Саманта никогда раньше не видела его агрессивным.

В январе Саманта приехала к дому отца своего друга, чтобы забрать его. Однако, проведя там всего десять минут, она неожиданно подверглась нападению собаки, которая бросилась ей на лицо.

Саманта рассказала, что почти не помнит большую часть произошедшего. В ее памяти сохранилось лишь то, как пес приближается к ней, лает, а затем возникает сильная боль.

«Я приехала домой к отцу своего друга, чтобы забрать его, но он, оказывается, уже вышел, чтобы ждать меня у моего дома. Я пробыла в доме около 10 минут и уже собиралась уходить. Когда я наклонилась, чтобы взять сумку, собака внезапно бросилась мне на лицо», — рассказала Саманта.

«В тот момент я почти не помню, что произошло. Помню только лай собаки, а затем то, как почувствовала очень сильную боль. Слышала крики окружающих. Я даже не помню, как собаку от меня оторвали», — добавила она.

После случившегося Саманта выбежала из дома, закрыв лицо руками, и была доставлена в больницу. Когда она позвонила родителям из машины, те поначалу не поверили, что дочь говорит серьезно.

«Я позвонила маме с папой по телефону. Они подумали, что я шучу. Тогда я сделала видеозвонок, и они сказали: “Встретимся в отделении скорой помощи”. В тот момент я почти не чувствовала боли, возможно, это был шок», — поделилась Саманта.

Когда мать увидела ее в больнице, она расплакалась. Только тогда Саманта осознала всю серьезность своих травм.

Врачи сообщили ей, что перед началом реконструктивной хирургии потребуется провести как минимум три-четыре операции. Сначала ей внутривенно вводили антибиотики.

Во время последующих вмешательств для восстановления поврежденного участка лица использовали кожу, взятую с ее руки. А чтобы закрыть образовавшийся дефект на руке, кожу взяли с ноги. Для обеспечения кровоснабжения пересаженного на лицо лоскута из руки также были взяты кровеносные сосуды.

Из-за операции, которая должна была длиться около 10 часов, Саманте сделали трахеостомию, после чего она находилась под наблюдением в отделении интенсивной терапии.

Саманта провела в больнице пять недель и на сегодняшний день перенесла четыре операции. После следующей процедуры ей может потребоваться еще как минимум две операции. Вмешательства проводятся с интервалом примерно в восемь недель, чтобы защитить кровообращение в области пересаженной кожи.

В результате нападения на ее лице и шее остались обширные шрамы. Следы также появились на руке и ноге в местах взятия кожи. Из-за трахеостомии шрам остался и на горле. Вследствие повреждения нервов возникли проблемы с деснами и зубами.

В ходе следующей операции врачи планируют заново сформировать ее губу и уменьшить избыточные ткани.

Однако этот инцидент отразился не только на внешности Саманты, но и на всей ее жизни.

«Те десять минут повлияли на всю мою жизнь. Я не видела своих младших братьев в течение пяти недель, потому что боялась испугать их. Моя семья мне очень помогла, но я чувствовала, что они тоже напуганы», — сказала она.

Компания Теско, где работает Саманта, также поддержала ее. Ей предоставили годовой отпуск с сохранением рабочего места.

«Думаю, самое сложное — это пройти через все операции. Я постепенно привыкаю к своей внешности и начинаю возвращать уверенность в себе. А потом наступает очередь следующей операции, и все снова меняется», — говорит Саманта.

Сейчас она проходит регулярную психологическую терапию из-за тревожности и посттравматического стресса, развившихся после нападения. Иногда воспоминания о случившемся вновь возвращаются к ней.

«Когда я смотрю в зеркало, я себе не нравлюсь. Пока все раны зашиты, и пересаженная кожа приживается хорошо. Но моя губа еще не полностью восстановлена», — отметила она.

Тем не менее Саманта старается верить в процесс лечения.

«Иногда кажется, что ничего не меняется. Но я могу заметить разницу между январем и тем, что есть сейчас. Я хочу снова выглядеть нормально. Надеюсь, врачи и специалисты помогут мне снова почувствовать себя собой», — сказала она.

В настоящее время напавшая собака содержится под наблюдением полиции в специальном питомнике в городе Данди.

Саманта же собирает средства на дальнейшее лечение и устранение шрамов, оставшихся после нападения.