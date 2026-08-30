На дне моря нашли тайную немецкую лодку, пролежавшую там 83 года

Греческие технические дайверы обнаружили в Ионическом море редкий немецкий быстроходный катер времен Второй мировой войны. Судно лежит на глубине более 300 футов практически в вертикальном положении.

Специалисты АегеанТек идентифицировали 41-футовое судно как ЛС6 — легкий скоростной катер (Леичтес Шнеллбут), служивший в военно-морских силах нацистской Германии Криегсмарине. Эксперты считают, что это может быть единственное сохранившееся известное судно данного типа.

Катер находится в Ионическом море между островом Лефкада и материком, недалеко от Превезы. О находке в начале текущего месяца сообщил исследователь морской истории компании АегеанТек Йоргос Карелас.

Поиски судна начались в 2013 году. Исследователь немецкой военно-морской истории Петер Шенк на основе архивных данных сообщил информацию о небольшом пропавшем судне Криегсмарине в Ионическом море. Затем поисковик суднов в районе Лефкады Димитрис Яннулатос обнаружил с помощью гидролокатора неизвестный объект на глубине 315 футов.

После этого дайверы АегеанТек Маринос Гиургас и Василис Спиропулос погрузились на глубину и обследовали судно. Они обнаружили на дне моря корабль, стоящий почти вертикально, чей алюминиевый корпус и надстройка отлично сохранились, несмотря на то, что провели под водой более 80 лет.

Специалисты подтвердили, что это ЛС6, по его размерам, алюминиевому корпусу, кормовой части, а также двум дизельным двигателям Джункерс Джумо 205. Часть буксировочного троса также осталась прикрепленной к носовой части судна.

ЛС6 был построен компанией Дорниер и принят на вооружение в 1941 году. Изначально предназначенный для торпедных операций, катер позже был переоборудован для борьбы с подводными лодками и оснащен оборудованием для сброса глубинных бомб.

Согласно историческим данным, 24 сентября 1943 года катер подвергся нападению, когда направлялся из Игуменицы на Корфу. Согласно наиболее вероятной версии, его атаковали шесть итальянских истребителей-бомбардировщиков Реггиане Ре.2002.

Взрывы около судна нанесли серьезный ущерб его легкому алюминиевому корпусу и ограничили возможность движения. Немецкие военные попытались отбуксировать поврежденный ЛС6 в Пирей для ремонта.

Однако пять дней спустя, 29 сентября, во время буксировки поврежденный корпус не выдержал давления и треснул. В результате попадания воды внутрь ЛС6 затонул недалеко от Митикаса у побережья Превезы.

Эксперты отмечают, что затопление судна именно во время буксировки, а не полное разрушение в результате воздушного налета, помогло ему хорошо сохраниться. Алюминиевая конструкция также стала важным фактором того, что ЛС6 оставался в относительно хорошем состоянии на протяжении десятилетий.

Согласно греческому законодательству, затонувшие более 50 лет назад суда и обломки самолетов считаются охраняемыми историческими памятниками. По этой причине точное местонахождение ЛС6 не разглашается общественности.