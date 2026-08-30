NASA и SpaceX отложили запуск миссии Крев-13 на неопределенный срок

·13·Технологии
NASA и SpaceX отложили запуск миссии Крев-13 на неопределенный срок

Специалисты NASA и SpaceX отложили миссию экипажа космического корабля Крев-13, запланированную к полету на Международную космическую станцию, по техническим причинам. Этот важный старт, изначально намеченный на середину сентября, был временно приостановлен из-за неисправности, выявленной в двигательной установке корабля. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, причиной задержки запуска стала утечка окислителя в двигательной установке космического корабля Crew Dragon. Этот серьезный дефект был обнаружен в ходе стандартной предстартовой подготовки, и в настоящее время инженеры проводят все необходимые проверки.

В настоящее время специалисты проводят глубокий анализ всех полученных данных. Требуется определенное время для рассмотрения всех мер безопасности и завершения необходимых ремонтно-профилактических работ.

Новая дата запуска будет объявлена позднее

Согласно первоначальным планам, агентство NASA сообщало, что миссия Крев-13 не отправится на Международную космическую станцию ранее 12 сентября. Однако возникшая техническая проблема вынудила изменить этот график, и новая дата пока не объявлена.

Специалисты заявили, что новая дата запуска будет официально объявлена после завершения всех работ. Поскольку безопасность является главным приоритетом в космических полетах, такие меры предосторожности соблюдаются неукоснительно.

В состав данной миссии вошла международная команда, включающая опытных специалистов. В экипаж входят космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Согласно утвержденным планам, Джессика Уоткинс назначена командиром корабля. Люк Дилейни выполняет функции пилота корабля, а Сергей Тетерятников и Джошуа Кутрик участвуют в полете в качестве специалистов миссии.

NASASpaceXCrew DragonМеждународная космическая станцияКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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