30-дневный безвизовый режим: Важные подробности узбекско-индийского саммита

Пресс-секретарь Президента Шерzод Асадов озвучил главные и стратегические мысли из заявления для СМИ по итогам исторических переговоров лидеров Узбекистана и Индии в резиденции «Куксарой». Было отмечено, что прошедшие в открытой и доверительной атмосфере переговоры стали еще одним ярким проявлением дружбы, глубокого уважения и взаимного доверия между двумя странами.

В результате саммита было официально подтверждено, что Индия поднялась до статуса не просто надежного партнера, а всеобъемлющего стратегического партнера Узбекистана.

30-дневный безвизовый режим, новые рубежи в торговле и экономике

В ходе переговоров был озвучен ряд важных решений, направленных на создание удобств для населения, туризма и бизнеса:

30-дневный безвизовый режим: В целях активизации взаимных поездок граждан, резкого увеличения потока туристов и облегчения деловых связей было объявлено о введении 30-дневного безвизового режима ;

Доведение товарооборота до 5 млрд долларов: Если в прошлом году объем взаимной торговли вырос на 33 процента и превысил 1,3 миллиарда долларов, то главной целью до 2030 года определено доведение этого показателя до 5 миллиардов долларов ;

Важные стратегические сферы: Будет резко усилено сотрудничество в сферах энергетики, критически важных и редких минералов, фармацевтики, здравоохранения, электроники, ювелирного дела и сельского хозяйства;

Деловой диалог: Деятельность Межправительственной совместной комиссии и Делового совета будет ускорена в новом темпе.

Контроль исполнения и культурно-гуманитарный мост

Для обеспечения практической реализации договоренностей будут запущены специальные механизмы: