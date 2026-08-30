30-дневный безвизовый режим: Важные подробности узбекско-индийского саммита

·24·Узбекистан
30-дневный безвизовый режим: Важные подробности узбекско-индийского саммита

Пресс-секретарь Президента Шерzод Асадов озвучил главные и стратегические мысли из заявления для СМИ по итогам исторических переговоров лидеров Узбекистана и Индии в резиденции «Куксарой». Было отмечено, что прошедшие в открытой и доверительной атмосфере переговоры стали еще одним ярким проявлением дружбы, глубокого уважения и взаимного доверия между двумя странами.

В результате саммита было официально подтверждено, что Индия поднялась до статуса не просто надежного партнера, а всеобъемлющего стратегического партнера Узбекистана.

30-дневный безвизовый режим, новые рубежи в торговле и экономике

В ходе переговоров был озвучен ряд важных решений, направленных на создание удобств для населения, туризма и бизнеса:

  • 30-дневный безвизовый режим: В целях активизации взаимных поездок граждан, резкого увеличения потока туристов и облегчения деловых связей было объявлено о введении 30-дневного безвизового режима;

  • Доведение товарооборота до 5 млрд долларов: Если в прошлом году объем взаимной торговли вырос на 33 процента и превысил 1,3 миллиарда долларов, то главной целью до 2030 года определено доведение этого показателя до 5 миллиардов долларов;

  • Важные стратегические сферы: Будет резко усилено сотрудничество в сферах энергетики, критически важных и редких минералов, фармацевтики, здравоохранения, электроники, ювелирного дела и сельского хозяйства;

  • Деловой диалог: Деятельность Межправительственной совместной комиссии и Делового совета будет ускорена в новом темпе.

Контроль исполнения и культурно-гуманитарный мост

Для обеспечения практической реализации договоренностей будут запущены специальные механизмы:

  • Новый механизм на уровне МИД: В целях полного и своевременного обеспечения выполнения всех соглашений решено создать отдельный механизм контроля на уровне министров иностранных дел;

  • Конкретная «Дорожная карта»: Будет разработана всеобъемлющая «дорожная карта» по претворению в жизнь всех принятых договоренностей;

  • Единство на международной арене: Будет продолжена взаимная поддержка на платформах ООН, ШОС, Движения неприсоединения, БРИКС и Глобального Юга;

  • Культура и туризм: Опираясь на тысячелетние исторические связи, будут организованы недели культуры, кинофестивали и новые совместные туристические маршруты.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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