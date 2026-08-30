Умер 14-летний баскетболист, у которого остановилось сердце во время тренировки

Российский 14-летний талантливый баскетболист Арон Семернинов скончался в результате внезапной потери сознания и остановки сердца во время тренировки.

Трагический инцидент произошел во вторник, 25 августа. Примечательно, что эта дата совпала с 45-летием отца Арона — главного тренера сборной России У20 Романа Семернинова.

Арон Семернинов, несмотря на свой юный возраст, считался одним из самых перспективных спортсменов в баскетболе. Ранее он занимался в молодежной академии краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

А весной текущего года он переехал в Московскую область и присоединился к новому молодежному составу, созданному в городе Химки. Трагедия произошла именно во время его тренировки в этой команде.

Юный спортсмен к этому моменту уже успел добиться неплохих для своего возраста результатов. Вместе с командой У14 он завоевал бронзовую медаль чемпионата России. Кроме того, он был признан самым ценным игроком чемпионата Краснодарского края.

Академия «Локомотив-Кубань» тепло отозвалась об Ароне, сообщив, что он присоединился к системе клуба в 2023 году.

«Арон пришел в систему красно-зеленых в 2023 году и за короткое время стал надежным партнером по команде и хорошим другом. В академии он тренировался под руководством тренеров и приобрел важный опыт для будущих побед.

Год спустя баскетболист начал защищать цвета вновь созданной команды “Локо-2012”. Талантливый разыгрывающий был одним из самых ключевых и перспективных игроков своей команды, регулярно лидируя по очкам и показателям эффективности на национальных и региональных соревнованиях», — говорится в заявлении академии.

Лето 2026 года выдалось тяжелым и скорбным периодом для российского баскетбола. 26 июня ушел из жизни почетный президент Единой лиги ВТБ и одна из самых влиятельных фигур в российском баскетболе за последние тридцать лет Сергей Иванов.

28 июля в возрасте 44 лет скончался президент и главный тренер «Динамо-Приморье» Эдуард Сандлер. А 30 июля на 81-м году жизни умер олимпийский чемпион и легендарный баскетболист Иван Едешко.

23 августа 36-летний баскетбольный агент Сергей Индейкин также скончался после внезапно возникшей болезни.

Отец Арона, а также главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Роман Семернинов написал трогательные до глубины души слова в социальной сети после постигшего его горя.

«Мое сердце разбито, слов больше не осталось. Все вокруг заволокло тьмой, каждая строка пропитана болью. Ты мой любимый, дорогой сын. Я даже не представляю, как жить дальше. Ты будешь жить вечно. Ты наш герой. Летай и играй в баскетбол. Мы любим тебя невыразимо и верим, что ты жив — ты просто улетел играть в баскетбол очень далеко», — написал он.

У покойного Арона Семернинова также осталась мама Елена.