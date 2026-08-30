В Австралии создали «киборгов-спасателей» из тараканов

Австралийские ученые разработали тараканов-киборгов, которые могут помочь людям, оказавшимся под завалами. На этих насекомых, получивших название «Параборгс», установлены камеры и миниатюрные системы инъекций с дистанционным управлением. Проект реализован исследователями из Университета Квинсленда и Университета Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает «Наука».

Для этого исследователи использовали вид гигантских роющих тараканов — Макропанестиа рхинокерос, обитающих на севере Австралии. Движением насекомых можно управлять дистанционно с помощью электродов, установленных на них. Если таракан, оснащенный камерой, помогает обнаружить пострадавшего человека, то другой предназначен для доставки ему лекарства.

В ходе первичных лабораторных испытаний тараканы-киборги показали 100-процентный результат в достижении заданных точек. Однако полный процесс, включающий приближение к цели, правильное позиционирование и инъекцию, успешно завершался только в 72 процентах случаев. Когда же насекомое находилось на расстоянии до 15 сантиметров от цели, успешность инъекции достигала 95 процентов.

Пока технология находится на стадии экспериментов. Испытания проводились не на людях, а в контролируемых лабораторных условиях на силиконовых мишенях и свиной коже. В будущем ученые планируют использовать рои специальных насекомых-киборгов в завалах, пещерах и других труднодоступных для спасателей местах.