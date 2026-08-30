Забрать автомобиль со штраfстоянки стало проще: новый порядок (видео)

Для водителей, чьи автомобили были помещены на штрафстоянку, созданы удобства. Теперь разрешение на вывоз транспортного средства со штрафстоянки можно получить в онлайн-режиме.

Самое главное, что для использования новой электронной услуги не нужно обращаться в отдельное ведомство. Заявление подается в электронном виде, а проверка осуществляется через автоматизированную систему.

Пользование услугой также является абсолютно бесплатным.

Где получить онлайн-разрешение?

Гражданин, ччий автомобиль находится на штрафстоянке, может получить разрешение через портал my.gov.uz или его мобильное приложение.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Войти на портал или в мобильное приложение my.gov.uz. Ввести в строку поиска услугу «Выдача разрешения на вывоз транспортного средства со штрафстоянки». Проверить данные, сформированные системой. Выбрать нужный тип заявления. Отправить заявление в электронном виде.

Данные пользователя формируются в системе автоматически.

Что будет дальше?

После отправки заявления дело гражданина проверяется в автоматизированном режиме.

Через систему изучаются:

причина помещения транспортного средства на штрафстоянку;

итоги административного дела;

требования, необходимые для выдачи разрешения.

После этого, если все требования выполнены, в личный кабинет гражданина отправляется электронное уведомление.

Как забрать автомобиль?

После подтверждения разрешения у водителя отпадает необходимость носить с собой бумажный документ.

Забрать транспортное средство со штрафстоянки можно будет на основании электронного разрешения, поступившего в личный кабинет.

Главное удобство нового порядка заключается в том, что процесс получения разрешения можно осуществить онлайн.

Нужно ли платить за услугу?

Нет. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Поэтому при получении разрешения на вывоз автомобиля со штрафстоянки дополнительная плата за услуги не требуется.

Что изменится для водителей?

Новый порядок направлен на экономию времени и усилий граждан, чьи автомобили были отправлены на штрафстоянку.

Если раньше для решения вопроса с разрешением требовалось обращаться в различные ведомства, то теперь важная часть процесса переводится в электронный вид.

Это может упростить использование услуги и сократить лишние хлопоты.

Главное — процесс можно начать онлайн

Таким образом, водитель, чей автомобиль был помещен на штрафстоянку, теперь может решить вопрос с разрешением через my.gov.uz, не выходя из дома.

После автоматизированной проверки и выполнения требований электронное уведомление будет отправлено в личный кабинет.

Самое большое удобство новой услуги заключается в том, что теперь появилась возможность получить разрешение, необходимое для вывоза автомобиля со штрафстоянки, в онлайн-режиме и бесплатно.