Что сказал Ханси Флик о состоянии Ламина Ямаля?

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился своими мыслями о физическом и психологическом состоянии юного таланта команды Ламина Ямаля, пытаясь успокоить болельщиков. Как сообщает Goal.com, немецкий специалист выразил уверенность в том, что футболист, переживший непростой период, постепенно восстанавливает свою лучшую спортивную форму. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Тяжелый календарь в начале сезона и последствия травмы в апреле не прошли для Ямаля бесследно. Несмотря на это, тренерский штаб с оптимизмом смотрит в будущее игрока и отмечает, что динамика его прогресса меняется в положительную сторону.

Процесс восстановления и физическое состояние футболиста

Ханси Флик остановился на состоянии Ламина Ямаля на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Райо Вальекано». По его словам, тот факт, что футболист вышел на поле на Чемпионате мира после тяжелой травмы и сразу вернулся в основной состав после короткого отпуска, дался ему нелегко.

Тем не менее, в последнем матче против «Атлетик Бильбао» Ямаль отыграл на поле полные 90 минут. Тренер особо подчеркнул, что это стало важным шагом в улучшении физических кондиций молодого футболиста.

Психологическое спокойствие и креативность на поле

То, что Ямаль был немного подавлен после игры первого тура, не ускользнуло от внимания специалистов и стало предметом обсуждений. По мнению Флика, сейчас настроение на тренировках кардинально изменилось, и футболист снова обрел свою улыбку.

Немецкий специалист отметил необходимость поддержки молодого игрока не только физически, но и психологически. Руководство «Барселоны» и тренерский штаб принимают все меры, чтобы обеспечить его стабильную игру по ходу сезона, сохраняя при этом его творческую свободу.