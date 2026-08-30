Устройство, которого ждали поклонники Apple: будет представлен складной iPhone

·1·Технологии
Устройство, которого ждали поклонники Apple: будет представлен складной iPhone

Определена дата презентации складного iPhone, которую поклонники Apple ждали годами. Компания официально объявила, что 9 сентября проведет мероприятие, посвященное презентации новых iPhone. Ожидается, что именно на этом событии будет продемонстрирован первый складной смартфон Apple.

Официальное название устройства пока неизвестно. Однако инсайдеры и специализированные издания сообщают, что его могут назвать iPhone Ultra. Ожидается, что устройство получит конструкцию, раскладывающуюся подобно книге.

Каким будет первый складной iPhone от Apple?

Согласно распространяющейся информации, новый смартфон будет иметь совершенно иной дизайн по сравнению с обычными iPhone.

Основные предполагаемые характеристики:

  • внешний экран — около 5,5 дюйма;

  • внутренний, разложенный экран — около 7,8 дюйма;

  • конструкция — раскладывается вбок, как книга;

  • толщина в разложенном виде — примерно 4,5 мм;

  • биометрическая защита — вместо Факе ИД может использоваться Туч ИД;

  • основные камеры — ожидается двухмодульная система.

Главным преимуществом новинки может стать возможность превращать устройство размером со смартфон в большой экран, близкий по размерам к планшету, при его раскрытии.

Цена может превысить $2 тысячи

Стоимость складного iPhone — один из вопросов, который больше всего интересует фанатов Apple.

По текущим данным, стартовая цена устройства может составлять около $2 000 или выше. В некоторых прогнозах говорится, что версии с большим объемом памяти могут достигать $2 500–$3 000.

По этой причине ожидается, что он станет одной из самых дорогих моделей iPhone в истории Apple.

Первый складной iPhone от Apple может стать началом новой категории продуктов для компании.

Самый интересный вопрос — когда его можно будет купить?

Ожидается, что Apple представит устройство 9 сентября, однако дата презентации и дата начала продаж могут не совпадать.

В некоторых сообщениях говорится, что из-за сложности производства продажи складного iPhone могут начаться позже презентации. Подобный подход Apple уже использовала в 2017 году с моделью iPhone Кс.

Также поступают сведения о том, что устройство может выпускаться в ограниченном количестве и сначала поступить в продажу лишь на некоторых рынках. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Начнется ли новая эра для Apple?

На рынке складных смартфонов Samsung и другие производители конкурируют уже несколько лет. Apple же значительно затянула с выходом в этот сегмент.

Теперь выход первого складного iPhone от компании ожидается на сцене 9 сентября.

Если распространяющаяся информация подтвердится, поклонники Apple увидят не просто новую модель iPhone, а первый складной смартфон в истории компании. Самый главный вопрос пока остается открытым: сможет ли Apple изменить рынок складных смартфонов с помощью устройства, цена которого превышает $2 тысячи?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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