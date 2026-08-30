В горах Алматы на высоте более 4 тысяч метров заблудились три девушки

В горах Алматы три девушки нуждались в помощи спасателей из-за того, что не смогли самостоятельно спуститься с пика Сатпаева. Об этом со ссылкой на данные Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщает НУР.КЗ.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь трем девушкам.

Как выяснилось, девушки-туристки во время спуска с пика Сатпаева на высоте 4317 метров из-за наступления темноты сбились с пути. По этой причине они не смогли продолжить движение самостоятельно.

«Спасателям поступила информация о местонахождении группы. С помощью данных геолокации специалисты оперативно установили точные координаты девушек и направились к ним. Спасатели нашли туристов, после чего сопроводили их по безопасному маршруту до шлагбаума туристической базы "Эдельвейс"», — говорится в сообщении МЧС.

К счастью, в медицинской помощи девушки не нуждались.