В горах Алматы на высоте более 4 тысяч метров заблудились три девушки

·0·Мир
В горах Алматы на высоте более 4 тысяч метров заблудились три девушки

В горах Алматы три девушки нуждались в помощи спасателей из-за того, что не смогли самостоятельно спуститься с пика Сатпаева. Об этом со ссылкой на данные Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщает НУР.КЗ.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь трем девушкам.

Как выяснилось, девушки-туристки во время спуска с пика Сатпаева на высоте 4317 метров из-за наступления темноты сбились с пути. По этой причине они не смогли продолжить движение самостоятельно.

«Спасателям поступила информация о местонахождении группы. С помощью данных геолокации специалисты оперативно установили точные координаты девушек и направились к ним. Спасатели нашли туристов, после чего сопроводили их по безопасному маршруту до шлагбаума туристической базы "Эдельвейс"», — говорится в сообщении МЧС.

К счастью, в медицинской помощи девушки не нуждались.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Австралии создали «киборгов-спасателей» из таракановВ Австралии создали «киборгов-спасателей» из таракановСегодня, 19:05Сотрудницу госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как ее заставили присесть 200 раз на работеСотрудницу госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как ее заставили присесть 200 раз на работеСегодня, 18:58Умер 14-летний баскетболист, у которого остановилось сердце во время тренировкиУмер 14-летний баскетболист, у которого остановилось сердце во время тренировкиСегодня, 18:35На дне моря нашли тайную немецкую лодку, пролежавшую там 83 годаНа дне моря нашли тайную немецкую лодку, пролежавшую там 83 годаСегодня, 18:21Котёнок, найденный в экскаваторе, стал «сотрудником» на стройкеКотёнок, найденный в экскаваторе, стал «сотрудником» на стройкеСегодня, 12:05В трех регионах США 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана» (фото)В трех регионах США 1 сентября объявлено «Днем независимости Узбекистана» (фото)Сегодня, 11:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей