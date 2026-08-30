Свадьба под дронами: пара поженилась у линии фронта (фото)
В Краматорске, куда приближается линия фронта войны Украины с Россией, поженились 35-летняя Татьяна и Александр. Пара провела свадебную церемонию на Площади Мира в центре города, в условиях угрозы беспилотников и нарастающих военных опасностей. Об этом сообщает Те Гуардиан.
Церемония состоялась 29 августа — в День независимости Украины. За три дня до свадьбы Краматорск был официально включен в зону боевых действий. Большая часть зданий и сооружений в городе повреждена, некоторые улицы закрыты сетками против дронов.
По данным Те Гуардиан, за несколько дней до свадьбы в Краматорске было зафиксировано 51 обстрел и погибли шесть человек.
Несмотря на столь опасную обстановку, Татьяна и Александр решили провести бракосочетание именно в Краматорске. Александр объяснил это решение стремлением сохранить Донецкую область и память о ней.
Татьяна служит на фронте военным медиком-волонтером. Хотя ее группа медицинской эвакуации за несколько дней до свадьбы была передислоцирована в Киев, она вернулась на восток Украины ради участия в церемонии. Александр же является капитаном армии.
Пара познакомилась в феврале этого года. Татьяна обратилась к Александру через интернет и предложила ему медицинскую помощь.
Церемония регистрации брака прошла онлайн через видеосвязь. Услуга онлайн-бракосочетания была внедрена в Украине в 2024 году для пар, которые не могут физически собраться в одном месте в условиях войны.
Татьяна и Александр обменялись обручальными кольцами, произнесли клятвы и поцеловались. После церемонии они отправились в одно из немногих работающих в городе заведений — в кафе, где отведали свадебный торт.
Во время свадьбы появилась информация о замеченном над городом дроне, что вызвало кратковременную тревогу. Тем не менее, пара продолжила церемонию.
Интересно, что возраст Татьяны и Александра равен возрасту независимости Украины — обоим по 35 лет. Несмотря на войну, они планируют строить будущее и завести детей.
…