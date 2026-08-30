Свадьба под дронами: пара поженилась у линии фронта (фото)

·6·Мир
Свадьба под дронами: пара поженилась у линии фронта (фото)

В Краматорске, куда приближается линия фронта войны Украины с Россией, поженились 35-летняя Татьяна и Александр. Пара провела свадебную церемонию на Площади Мира в центре города, в условиях угрозы беспилотников и нарастающих военных опасностей. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Церемония состоялась 29 августа — в День независимости Украины. За три дня до свадьбы Краматорск был официально включен в зону боевых действий. Большая часть зданий и сооружений в городе повреждена, некоторые улицы закрыты сетками против дронов.

Oq kiyimdagi ayol harbiy libosdagi erkak bilan bino ichida turibdi.

По данным Те Гуардиан, за несколько дней до свадьбы в Краматорске было зафиксировано 51 обстрел и погибли шесть человек.

Несмотря на столь опасную обстановку, Татьяна и Александр решили провести бракосочетание именно в Краматорске. Александр объяснил это решение стремлением сохранить Донецкую область и память о ней.

Татьяна служит на фронте военным медиком-волонтером. Хотя ее группа медицинской эвакуации за несколько дней до свадьбы была передислоцирована в Киев, она вернулась на восток Украины ради участия в церемонии. Александр же является капитаном армии.

Harbiy kiyimdagi erkak oq ko‘ylakdagi ayolni qo‘lida ko‘tarib turibdi.

Пара познакомилась в феврале этого года. Татьяна обратилась к Александру через интернет и предложила ему медицинскую помощь.

Церемония регистрации брака прошла онлайн через видеосвязь. Услуга онлайн-бракосочетания была внедрена в Украине в 2024 году для пар, которые не могут физически собраться в одном месте в условиях войны.

Татьяна и Александр обменялись обручальными кольцами, произнесли клятвы и поцеловались. После церемонии они отправились в одно из немногих работающих в городе заведений — в кафе, где отведали свадебный торт.

Harbiy kiyimdagi erkak va oq ko‘ylakli ayol bir-birining qo‘lidan tutib turibdi.

Во время свадьбы появилась информация о замеченном над городом дроне, что вызвало кратковременную тревогу. Тем не менее, пара продолжила церемонию.

Интересно, что возраст Татьяны и Александра равен возрасту независимости Украины — обоим по 35 лет. Несмотря на войну, они планируют строить будущее и завести детей.

Harbiy kiyimdagi erkak va oq ko‘ylakdagi ayol bino oldida qo‘l ushlab turibdi.
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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