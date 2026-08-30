У берегов Кипра перевернулся паром: есть жертвы

У берегов Северного Кипра затонул паром, перевозивший пассажиров. На борту судна находилось 279 пассажиров. Сообщается о наличии погибших в результате инцидента. Об этом передает НУР.КЗ.

Сообщается, что судно, на борту которого находилось 279 пассажиров, начало тонуть в 2–2,5 километрах от берега города Гирне.

Капитан сообщил, что судно начало набирать воду, а затем перевернулось.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Находящиеся неподалеку от места происшествия лодки прибыли на помощь потерпевшим крушение пассажирам.

Власти непризнанной республики сообщили о гибели нескольких человек, находившихся на борту перевернувшегося судна.