Секрет дневного сна: сколько именно минут нужно спать, чтобы организм был бодрым?
Привычка немного вздремнуть днем, чтобы побороть усталость и восстановить энергию в течение дня, свойственна многим. Однако специалисты рекомендуют строго контролировать продолжительность дневного сна и не превышать 30 минут. В противном случае вместо ожидаемой бодрости в оставшуюся часть дня может возникнуть чувство тяжелой утомленности и тревожности.
С медицинской точки зрения это состояние напрямую связано с химическими процессами в человеческом мозге и сменой фаз сна.
«Волшебный» сон на 20 минут: роль гормона серотонина
Кратковременный дневной отдых восстанавливает организм следующим образом:
Выработка серотонина: В первые 20 минут дневного отдыха в организме активно вырабатывается серотонин — «гормон счастья и бодрости»;
Источник бодрости: Именно после такого короткого сна человек ощущает прилив сил, прояснение мозговой деятельности и подъем настроения, что обеспечивается своевременной активацией серотонина.
Что будет, если спать дольше 30 минут? Негативное влияние глубокой фазы
Основные причины, почему долгий дневной сон вреден:
Погружение в глубокий сон: Через 30 минут после начала сна организм переходит в глубокую фазу, и «пробуждение» мозга из этой стадии дается гораздо труднее;
Сильная утомленность и тревожность: Человек, проснувшийся во время глубокой фазы, чувствует себя еще более уставшим и вялым;
Учащенное сердцебиение и ухудшение настроения: Пробуждение именно в неподходящее время вызывает учащенное сердцебиение, появление внутренней тревоги и беспокойства, а также резкое падение настроения.
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