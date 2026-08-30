Секрет дневного сна: сколько именно минут нужно спать, чтобы организм был бодрым?

·48·Здоровье
Секрет дневного сна: сколько именно минут нужно спать, чтобы организм был бодрым?

Привычка немного вздремнуть днем, чтобы побороть усталость и восстановить энергию в течение дня, свойственна многим. Однако специалисты рекомендуют строго контролировать продолжительность дневного сна и не превышать 30 минут. В противном случае вместо ожидаемой бодрости в оставшуюся часть дня может возникнуть чувство тяжелой утомленности и тревожности.

С медицинской точки зрения это состояние напрямую связано с химическими процессами в человеческом мозге и сменой фаз сна.

«Волшебный» сон на 20 минут: роль гормона серотонина

Кратковременный дневной отдых восстанавливает организм следующим образом:

  • Выработка серотонина: В первые 20 минут дневного отдыха в организме активно вырабатывается серотонин — «гормон счастья и бодрости»;

  • Источник бодрости: Именно после такого короткого сна человек ощущает прилив сил, прояснение мозговой деятельности и подъем настроения, что обеспечивается своевременной активацией серотонина.

Что будет, если спать дольше 30 минут? Негативное влияние глубокой фазы

Основные причины, почему долгий дневной сон вреден:

  • Погружение в глубокий сон: Через 30 минут после начала сна организм переходит в глубокую фазу, и «пробуждение» мозга из этой стадии дается гораздо труднее;

  • Сильная утомленность и тревожность: Человек, проснувшийся во время глубокой фазы, чувствует себя еще более уставшим и вялым;

  • Учащенное сердцебиение и ухудшение настроения: Пробуждение именно в неподходящее время вызывает учащенное сердцебиение, появление внутренней тревоги и беспокойства, а также резкое падение настроения.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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