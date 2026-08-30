4 матча, 4 победы: Каримов помог «Лугано» удержать победу

·0·Спорт
4 матча, 4 победы: Каримов помог «Лугано» удержать победу

В рамках 5-го тура Швейцарской Суперлиги матч между «Сьоном» и «Лугано» прошел в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Выступавший на выезде «Лугано» в итоге одержал волевую победу со счетом 2:1 и завоевал важные три очка.

Молодой узбекистанский защитник Бехруз Каримов вышел на поле в концовке этой встречи и принял активное участие в сохранении победного счета своей команды.

Замена на 75-й минуте и решающие минуты

Интенсивная борьба на поле запомнилась следующими важными событиями:

  • Выход Каримова на поле: Узбекистанский легионер вышел на замену на 75-й минуте матча по решению тренеров с целью укрепления линии обороны;

  • Желтая карточка в последние минуты: На 90+1-й добавленной арбитром минуте Бехруз Каримов был наказан желтой карточкой за затяжку времени;

  • Триумфальный финал: «Лугано» успешно отбил натиск в последние минуты и вернулся с выезда с важной победой со счетом 2:1.

«Лугано» — абсолютный лидер со стопроцентным результатом

Эта победа еще больше укрепила позиции «Лугано» в турнирной таблице:

  • 100-процентный показатель: Одержав 4 победы в 4 проведенных матчах, «Лугано» показывает стопроцентный результат в Суперлиге и продолжает лидировать;

  • Следующий соперник: Свой следующий важный матч в национальном чемпионате команда проведет 3 сентября против клуба «Серветт».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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