В рамках 5-го тура Швейцарской Суперлиги матч между «Сьоном» и «Лугано» прошел в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Выступавший на выезде «Лугано» в итоге одержал волевую победу со счетом 2:1 и завоевал важные три очка.

Молодой узбекистанский защитник Бехруз Каримов вышел на поле в концовке этой встречи и принял активное участие в сохранении победного счета своей команды.

Замена на 75-й минуте и решающие минуты

Интенсивная борьба на поле запомнилась следующими важными событиями:

Выход Каримова на поле: Узбекистанский легионер вышел на замену на 75-й минуте матча по решению тренеров с целью укрепления линии обороны;

Желтая карточка в последние минуты: На 90+1-й добавленной арбитром минуте Бехруз Каримов был наказан желтой карточкой за затяжку времени;

Триумфальный финал: «Лугано» успешно отбил натиск в последние минуты и вернулся с выезда с важной победой со счетом 2:1.

«Лугано» — абсолютный лидер со стопроцентным результатом

Эта победа еще больше укрепила позиции «Лугано» в турнирной таблице: