После пожара в Алмалыке внимание привлекла книга Корана...

Сегодня, 30 августа, в дехканском рынке «Ойдин» города Алмалык произошел пожар. В результате возгорания пострадали торговые ряды и товары на рынке. Среди кадров с места происшествия особое внимание привлек один момент — книга Корана с обгоревшими краями осталась практически целой.

На фото видно, что обложка и внешние края страниц священной книги пострадали от огня. Однако ее внутренние страницы и текст Корана уцелели.

В Алмалыке на рынке произошел пожар

По официальным данным, 30 августа около 05:18 в дехканском рынке «Ойдин», расположенном в махалле «Хамза» города Алмалык Ташкентской области, вспыхнул пожар.

Пожарно-спасательные расчеты прибыли на место происшествия, локализовали пламя, и в 07:12 пожар был потушен. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало. В настоящее время устанавливаются причина пожара и сумма причиненного материального ущерба.

Фотография среди сгоревших товаров заставила многих задуматься

На распространившейся после происшествия фотографии запечатлена книга Корана, которую держат в руках.

Внешняя часть книги почернела от воздействия огня, а в некоторых местах обгорела. При этом арабский текст на открытых страницах отчетливо виден.

Естественно, ситуация на снимке вызвала у многих различные чувства.

«Все сгорело, но Коран не сгорел», — обсуждают данную ситуацию в социальных сетях с такими комментариями.

Как относиться к этой ситуации?

С религиозной точки зрения Коран является священной книгой для мусульман. Поэтому то, что после пожара его текст уцелел, стало трогательным зрелищем для многих.

Однако официального заключения экспертов о том, как именно произошел инцидент и в каких условиях уцелела книга, на данный момент нет.

Поэтому будет правильно привести ситуацию на фото как факт, а религиозные и личные выводы оставить на усмотрение самого читателя.

Продолжается расследование пожара в Алмалыке

В настоящее время основное внимание сосредоточено на выяснении причин возникновения пожара и определении ущерба, нанесенного рынку.

По официальным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

А фотография с книгой Корана стала одним из самых обсуждаемых изображений после пожара.

С одной стороны — следы пожара, с другой — уцелевшие страницы Корана: эта картина в Алмалыке никого не оставила равнодушным.