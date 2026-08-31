В Таиланде пропала без вести 19-летняя российская студентка

19-летняя студентка из Нижнего Новгорода Анна Горшкова перестала выходить на связь с близкими после поездки в Таиланд в мае. Семья опасается, что девушка могла стать жертвой торговли людьми или насильственного удержания. Об этом сообщают российские СМИ.

Анна училась на втором курсе университета в Нижнем Новгороде по направлению геодезии. По словам близких, она бережно относилась к деньгам, копила средства, выданные родителями. Девушка даже одолжила брату 350 тысяч рублей.

С середины мая Анна просила брата вернуть долг. После этого она забрала свои накопления и отправилась в путь. Выяснилось, что 19 мая она вылетела из России в Китай, а 21 мая направилась из Китая в Таиланд.

Через несколько дней матери Анны пришло сообщение от дочки. В нем Анна писала, что чувствует себя хорошо, ее никто не крал и она идет навстречу своей мечте. Она также попросила близких не искать ее. После этого она больше на связь не выходила.

Несмотря на просьбу дочери, родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о ее поиске. Позже семья выяснила, что Анна отправилась в Таиланд через Китай. В некоторых сообщениях говорилось, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Близкие сомневаются, что Анна отправилась в такую поездку по собственному желанию. Они отмечают, что девушка хорошо училась, не имела серьезных конфликтов и поддерживала близкие отношения с членами семьи. Поэтому они предполагают, что ее могли похитить или удерживать насильственно. Однако официальной информации, подтверждающей эту версию, пока нет.

Ранее также появлялись сообщения о том, что недалеко от границы Таиланда и Мьянмы была найдена истощенная 19-летняя россиянка со следами побоев. Однако брат Анны, увидев присланную ему фотографию, подтвердил, что найденная девушка — не его сестра.

В настоящее время семья Анны продолжает ее поиски. 23 августа отец девушки обратился в полицию в Таиланде. Семье поступила информация о том, что Анну видели 15 июня в отеле в районе На-Джомтьен в провинции Чонбури. У полиции запросили проверку записей камер видеонаблюдения в этом районе.