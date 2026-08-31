ОАЭ заявили о перехвате дрона после атак Ирана на американскую авиабазу

·7·Мир
ОАЭ заявили о перехвате дрона после атак Ирана на американскую авиабазу

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило о перехвате беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Ирану, над территориальными водами страны. Об этом сообщает НУР.КЗ.

Минобороны ОАЭ распространило заявление в социальной сети Кс, в котором сообщило о перехвате запущенного Ираном дрона.

«Военно-воздушные силы ОАЭ приняли меры после того, как приближающийся со стороны Ирана беспилотник был обнаружен над территориальными водами страны.

Министерство обороны подтверждает, что Вооруженные силы находятся в высокой степени готовности противостоять любым потенциальным угрозам. Системы противовоздушной обороны продолжают круглосуточный непрерывный контроль воздушного пространства страны и его защиту.

В министерстве также призвали населения полагаться исключительно на официальные источники информации и не распространять различные слухи или недостоверные сведения», — говорится в сообщении.

Как передает агентство «Синьхуа», иранская армия заявила о нанесении ударов при помощи дронов по американской авиабазе Аль-Минхад, расположенной на территории ОАЭ.

Отмечается, что армия Ирана нанесла удары десятками беспилотников по районам базирования американских военных вертолетов и личного состава на авиабазе.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары по объектам Ирана в Ормузском проливе с целью предотвращения установки морских мин. В свою очередь, Иран заявил, что в качестве ответного удара атаковал американские военные авиабазы в Иордании.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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