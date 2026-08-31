Флагман OnePlus 16 будет оснащен передовым экраном Ориентал Скрин 4.0

·0·Технологии
Флагман OnePlus 16 будет оснащен передовым экраном Ориентал Скрин 4.0

Лидеры рынка смартфонов продолжают внедрять инновационные технологии в свои будущие устройства. Согласно данным иксбт.ком, известный инсайдер Digital Chat Station поделился опытом использования нового смартфона OnePlus 16 и раскрыл основные характеристики дисплея устройства. Ожидается, что этот флагман предложит пользователям новейшие разработки и высокую производительность. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Как стало известно, устройство следующего поколения будет оснащено экраном нового поколения Ориентал Скрин 4.0. Этот дисплей поддерживает очень высокую частоту обновления 165 Hz. Это обеспечивает максимально плавное и качественное отображение интерфейса и изображений в играх.

Передовые технологии и новая КолорОС 17

Значительные изменения запланированы и в программном обеспечении. По имеющимся данным, смартфон OnePlus 16 будет поставляться с предустановленной операционной системой КолорОС 17. Эта система включает в себя совершенно новые системные анимации, что в целом еще больше повышает скорость и плавность работы устройства.

В дисплее воплощены последние достижения индустрии производства экранов. Инсайдер уточнил, что при производстве экрана использован эксклюзивный люминесцентный материал Кс4 от компании БОЭ. Кроме того, устройство будет оснащено собственным специальным чипом дисплея, разработанным на основе новейшего технологического процесса.

Защита глаз и безупречный дизайн

Новый экран выделяется наличием уникальной в отрасли системы трехкратной калибровки. В то же время в нем реализованы новейшие технологии Oppo по защите зрения, что предотвращает усталость глаз при длительном использовании смартфона.

Серьезный шаг сделан и в плане внешнего вида и дизайна. Все четыре стороны экрана смартфона окружены ультратонкими рамками, что придает устройству современный и премиальный вид. Также OnePlus 16 обладает специальными эксклюзивными игровыми технологиями, о которых инсайдер пообещал предоставить дополнительную информацию в ближайшие дни.

OnePlusOnePlus 16Oriental ScreenСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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