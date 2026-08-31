В Западно-Казахстанской области бухгалтер детсада увеличила себе зарплату на 30 млн тенге

Бухгалтер одного из детских садов Сырымского района Западно-Казахстанской области подозревается в хищении бюджетных средств. В течение пяти лет она перечисляла на свои банковские счета суммы, превышающие установленную штатным расписанием зарплату, на общую сумму более 30 миллионов тенге (почти 65 тысяч долларов).

Об этом сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что бухгалтер детского сада на протяжении нескольких лет необоснованно завышала себе зарплату и переводила дополнительные средства на личные банковские счета.

По данному факту районной прокуратурой начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Казахстана (присвоение или растрата в особо крупном размере). Позже дело было направлено для дальнейшего расследования в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Согласно законодательству Казахстана, лицо, признанное виновным по данной статье, может быть приговорено к лишению свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.