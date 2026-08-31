В Сан-Франциско машинист уснул за управлением и врезался в другой поезд (видео)

·43·Мир
В Сан-Франциско машинист уснул за управлением и врезался в другой поезд (видео)

В Сан-Франциско распространилось видео, на котором запечатлено, как машинист легкорельсового поезда Муни уснул во время управления. После этого состав врезался в другой стоявший на путях поезд Муни.

Инцидент произошел утром 31 июля недалеко от перекрестка 47-й авеню и улицы Вавона, к северу от Сан-Францисского зоопарка. На видеозаписи видно, как машинист дремал в течение нескольких секунд, а затем внезапно проснулся и осознал, что приближается к стоящему впереди поезду.

В результате столкновения лобовое стекло поезда разлетелось вдребезги. В момент происшествия оба поезда находились без пассажиров. Сообщается, что машинист отделался легкими травмами.

Муниципальное транспортное агентство Сан-Франциско (СФМТА) заявило, что предварительное расследование не выявило технических неисправностей поезда или железнодорожной инфраструктуры в качестве причины инцидента. Согласно предварительным выводам, столкновение связано с человеческим фактором из-за усталости машиниста.

В настоящее время официальное расследование происшествия продолжается. Машинист временно отстранен от управления поездами.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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