Страшный взрыв в Ормузском проливе: супертанкер подорвался на мине и загорелся
В имеющем стратегическое значение Ормузском проливе произошло чрезвычайное происшествие. В южной части пролива огромный супертанкер наскочил на морские мины и взорвался. Об этом официально сообщило влиятельное иранское агентство Фарс со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В сообщении отмечается, что танкер попытался пройти по «незаконному маршруту» без согласования с иранской стороной и одновременно столкнулся с двумя морскими минами.
Судно полностью остановлено: Детали и последствия взрыва
По ситуации, сложившейся после инцидента, были обнародованы следующие сведения:
Две мины и пожар: Судно натолкнулось на две мины подряд в зоне, где проход запрещен. В результате мощного взрыва на борту возник пожар, и движение танкера полностью остановилось;
Судьба экипажа неизвестна: В заявлении пока не приводятся точные подробности о пострадавших, погибших, государственной принадлежности судна и дальнейшей судьбе членов экипажа;
Жесткий ультиматум КСИР: ВМС Ирана в очередной раз жестко предупредили, что любое иностранное судно, которое попытается незаконно пройти через пролив, нарушая установленные правила, постигнет та же плачевная участь.
Напряженность в регионе: Ракетные удары и атаки на базы
Данное событие стало очередным этапом давно нарастающих военно-политических столкновений в Персидском заливе:
Прошлые удары в Ормузе: Ранее уже фиксировалось, что иранские военные наносили ракетные удары по направлению американских военных кораблей в Ормузском проливе;
Авиабазы в Иордании под прицелом: Кроме того, в рамках напряженности в регионе были совершены атаки на авиабазы США «Король Хусейн» и «Аль-Азрак», расположенные на территории Иордании.
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