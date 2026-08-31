Страшный взрыв в Ормузском проливе: супертанкер подорвался на мине и загорелся

В имеющем стратегическое значение Ормузском проливе произошло чрезвычайное происшествие. В южной части пролива огромный супертанкер наскочил на морские мины и взорвался. Об этом официально сообщило влиятельное иранское агентство Фарс со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В сообщении отмечается, что танкер попытался пройти по «незаконному маршруту» без согласования с иранской стороной и одновременно столкнулся с двумя морскими минами.

Судно полностью остановлено: Детали и последствия взрыва

По ситуации, сложившейся после инцидента, были обнародованы следующие сведения:

Две мины и пожар: Судно натолкнулось на две мины подряд в зоне, где проход запрещен. В результате мощного взрыва на борту возник пожар, и движение танкера полностью остановилось;

Судьба экипажа неизвестна: В заявлении пока не приводятся точные подробности о пострадавших, погибших, государственной принадлежности судна и дальнейшей судьбе членов экипажа;

Жесткий ультиматум КСИР: ВМС Ирана в очередной раз жестко предупредили, что любое иностранное судно, которое попытается незаконно пройти через пролив, нарушая установленные правила, постигнет та же плачевная участь.

Напряженность в регионе: Ракетные удары и атаки на базы

Данное событие стало очередным этапом давно нарастающих военно-политических столкновений в Персидском заливе: