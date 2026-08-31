Elon Musk анонсировал план по сохранению жизни на Земле на миллиард лет

·26·Технологии
Elon Musk анонсировал план по сохранению жизни на Земле на миллиард лет

Предприниматель и инженер Elon Musk представил масштабный проект, направленный на сохранение человечества и жизни на Земле в течение следующего миллиарда лет. Как сообщает издание иксбт.ком, инициатива включает в себя крупные технологические решения для защиты планеты от будущих глобальных климатических и космических угроз. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Сообщается, что перехода от традиционного ископаемого топлива на солнечную и ветровую энергию недостаточно. По мнению Elon Musk, планете угрожают экстремальные космические и природные явления, которые происходят раз в 100 миллионов лет и могут привести к массовому вымиранию.

Космические экраны и AI

Чтобы человечество могло противостоять этим угрозам, в пространстве между Землей и Солнцем необходимо разместить специальные спутники, работающие на солнечной энергии и управляемые с помощью AI. Эти устройства будут выполнять функцию регулирования потока солнечного излучения, поступающего на Землю из космоса.

Предлагается запускать эти огромные спутники не с орбиты Земли, а с Луны. Низкая гравитация Луны и отсутствие атмосферы значительно упрощают подобные сложные процессы и снижают потребность в ракетном топливе.

Строительство катапульты на Луне

Для реализации проекта планируется построить на Луне специальную электромагнитную катапульту — ускоритель, предназначенный для вывода грузов в космос. Это устройство позволит доставлять необходимое оборудование в космос без использования ракетных технологий.

Также, основываясь на оценках сервиса Grok, работающего на базе AI, были упомянуты риски будущих климатических изменений. В частности, согласно неблагоприятному сценарию, если повышение уровня океана продолжится, к 2070 году регулярные наводнения могут затопить около 5% территории штата Флорида.

Elon MuskКосмосСолнечная энергияИскусственный интеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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