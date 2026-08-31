Глава Li Auto сравнил новый минивэн Мега с первым iPhone

·13·Авто
Глава Li Auto сравнил новый минивэн Мега с первым iPhone

Известный китайский производитель электромобилей Li Auto готовится к презентации своего флагманского электрического минивэна нового поколения — модели Мега. Основатель и глава компании Ли Сян подчеркнул, что этот автомобиль станет поворотным моментом для транспортного рынка, сравнив его с первым iPhone, который кардинально изменил мир смартфонов. По данным иксбт.ком, минивэн нового поколения способен полностью перевернуть существующие представления о рынке МПВ. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Технологическая революция и инновационная платформа

Новый Li Auto Mega построен на передовой электрической архитектуре и оснащен 800-вольтовой высоковольтной системой, отвечающей современным требованиям. В конструкцию автомобиля включены активная подвеска, рулевое управление «по проводам» и полноуправляемое шасси. Подобные инженерные решения значительно облегчают управление тяжелым и габаритным транспортным средством.

Также минивэн будет оснащен сразу четырьмя лидарами для обеспечения безопасности и работы систем автономного вождения. Благодаря этим передовым технологиям производитель намерен вывести маневренность и управляемость крупногабаритного минивэна на новый уровень. По предварительным данным, радиус разворота автомобиля составит всего 5,8 метра, что близко к показателям некоторых кроссоверов.

Планы руководства и ошибки прошлого

Ли Сян подчеркнул, что переход на специализированную электрическую платформу позволил полностью пересмотреть конструкцию Мега. По его мнению, это обеспечит принципиально новый уровень комфорта не только для водителя, но и для всех пассажиров. Однако столь смелые заявления главы компании вызывают дискуссии на рынке, так как модель первого поколения не достигла ожидаемого грандиозного успеха.

Напомним, что выпущенный на рынок в 2024 году первый Li Auto Mega не стал массовым хитом, а общий объем поставок составил всего 32 508 единиц. Кроме того, около 11 000 машин были отозваны для технической проверки из-за риска перегрева батареи.

Тем не менее, бренд возлагает большие надежды на продукт нового поколения и стремится устранить все недостатки. Согласно заявлению компании, официальные продажи нового минивэна Li Auto Mega начнутся 2 сентября текущего года. Автолюбители смогут в ближайшее время оценить, оправдает ли эта модель обещания компании.

Li AutoЭлектромобилиМинивэнКитайские автомобилиАвтоновости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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