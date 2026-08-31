Токаев подписал новый указ: стало известно имя Премьер-министра Казахстана

·32·Мир
Токаев подписал новый указ: стало известно имя Премьер-министра Казахстана

В Республике Казахстан принято ключевое политическое решение относительно руководства правительством. Соответствующим указом Президента Касым-Жомарта Токаева Олжас Бектенов переназначен на должность Премьер-министра страны. Об этом официально сообщила пресс-служба главы Республики Казахстан.

Перед принятием данного официального решения глава государства встретился на Курултае с лидерами политических партий и предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы правительства, после чего представители парламента единогласно и полностью ее одобрили.

Олжас Бектенов: Путь от борьбы с коррупцией до кресла Премьер-министра

Политическая карьера и важнейшие должности, занимаемые главой правительства Казахстана:

  • Первый приход к руководству правительством: Олжас Бектенов впервые был назначен Премьер-министром Казахстана в феврале 2024 года;

  • Руководство Администрацией Президента: До назначения главой правительства, а именно с апреля 2023 года, он возглавлял Администрацию Президента Республики Казахстан;

  • Деятельность в Агентстве по противодействию коррупции: С февраля 2022 года Бектенов эффективно работал на посту председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Новый этап и стратегические задачи, стоящие перед правительством

Высокое доверие, оказанное Токаевым, направлено на обеспечение преемственности в экономической и социальной политике Казахстана:

  • Стабильность экономических реформ: Перед обновленным Кабинетом министров под руководством Бектенова ставятся важные задачи по диверсификации экономики страны и укреплению инвестиционного климата;

  • Поддержка парламента: Поддержка Курултая позволит новому исполнительному органу беспрепятственно реализовывать крупные государственные программы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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