Токаев подписал новый указ: стало известно имя Премьер-министра Казахстана

В Республике Казахстан принято ключевое политическое решение относительно руководства правительством. Соответствующим указом Президента Касым-Жомарта Токаева Олжас Бектенов переназначен на должность Премьер-министра страны. Об этом официально сообщила пресс-служба главы Республики Казахстан.

Перед принятием данного официального решения глава государства встретился на Курултае с лидерами политических партий и предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы правительства, после чего представители парламента единогласно и полностью ее одобрили.

Олжас Бектенов: Путь от борьбы с коррупцией до кресла Премьер-министра

Политическая карьера и важнейшие должности, занимаемые главой правительства Казахстана:

Первый приход к руководству правительством: Олжас Бектенов впервые был назначен Премьер-министром Казахстана в феврале 2024 года;

Руководство Администрацией Президента: До назначения главой правительства, а именно с апреля 2023 года, он возглавлял Администрацию Президента Республики Казахстан;

Деятельность в Агентстве по противодействию коррупции: С февраля 2022 года Бектенов эффективно работал на посту председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Новый этап и стратегические задачи, стоящие перед правительством

Высокое доверие, оказанное Токаевым, направлено на обеспечение преемственности в экономической и социальной политике Казахстана: