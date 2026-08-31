Спутниковая связь Huawei спасла жизнь человеку во время оползня в Непале

26 августа текущего года в результате мощного оползня, произошедшего недалеко от порта Гиронг на границе Непала и Тибета, возникла чрезвычайная ситуация. Один из граждан, оказавшихся в зоне стихийного бедствия, спасся от гибели благодаря спутниковой связи в своем смартфоне Huawei Мате Кс5. Как сообщает издание иксбт.ком, эта технология позволила поддерживать связь даже в экстремальных условиях, когда традиционные сети вышли из строя. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Утром, когда произошло стихийное бедствие, в районе катастрофы отключились все виды обычной мобильной связи и интернета. Однако функция передачи данных через спутник, доступная в смартфоне пострадавшего, оставалась активной. Именно с помощью этой функции он смог связаться с внешним миром, передать свои координаты и вызвать спасательный вертолет.

Спасательная операция и технологическая значимость

Оперативно прибывшие спасатели по указанным координатам эвакуировали пострадавшего в безопасное место. Позже сам пострадавший подробно описал это событие в благодарственном сообщении, направленном главе потребительского бизнес-подразделения Huawei Юй Чэндуну. Он подчеркнул, что именно в условиях опасного стихийного бедствия в полной мере осознал важность современных мобильных технологий.

Стоит отметить, что компания Huawei начала внедрять технологию спутниковой связи в массовые смартфоны еще в 2022 году. Тогда устройства серии Мате 50 получили возможность поддержки спутниковой сети БеиДу. С тех пор китайский технологический гигант последовательно развивает это направление, значительно расширяя его возможности.

Новые возможности спутниковой связи

Если изначально пользователи могли отправлять только короткие текстовые сообщения и свои координаты, то в последующих поколениях устройств функционал был расширен. Компания постепенно внедрила функции прямой двусторонней связи и совершения голосовых вызовов непосредственно через спутник. Этот случай в Непале на практике доказал, что подобные инновации в мобильной индустрии — это не просто маркетинговая фишка, а жизненно важный инструмент.