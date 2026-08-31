Рафаэл Леау сделал неожиданное заявление после перехода в «Галатасарай»

Состоялся один из очередных громких трансферов на европейском рынке. Ведущий нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау стал игроком турецкого «Галатасарая». 27-летний португальский звездный футболист после переезда в стамбульский гранд дал большое интервью пресс-службе клуба, в котором объяснил причины своего решения.

По словам вингера, руководство стамбульского клуба настойчиво пыталось заполучить его в свой состав еще с начала лета.

«Пытались переманить меня с июня»: первые мысли Леау

Рафаэл Леау подробно рассказал о деталях присоединения к «Галатасараю» и своих целях в команде:

Твердый интерес клуба: «„Галатасарай“ с июня прикладывал огромные усилия, чтобы привезти меня сюда. Выражаю им огромную благодарность за проявленный огромный интерес и доверие»;

Главная цель — трофеи: «Это очень большой клуб. В прошлом сезоне команда стала чемпионом, и я пришел сюда, чтобы завоевывать кубки и дарить болельщикам эмоции победы. Состав формируется очень сильный, и я тоже хочу внести свой вклад в успехи команды»;

Обращение к болельщикам: «Хочу дарить радость нашим фанатам, вести команду вперед своими голами и результативными передачами. Поэтому я очень счастлив быть вместе с ними».

Статистика Рафаэла Леау в «Милане»

Талантливый португальский нападающий в последнем сезоне Серии А добился следующих показателей: