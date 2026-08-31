За ночь сбито рекордное количество дронов — 239: массированная атака

В ночь с 30 на 31 августа российские регионы подверглись масштабной и массированной атаке беспилотников. Согласно официальному заявлению Министерства обороны России, дежурные средства ПВО страны за ночь смогли нейтрализовать рекордное количество летательных аппаратов.

В официальном отчете сообщается, что за 12-часовой период с 20:00 30 августа до 08:00 утра 31 августа было перехвачено и уничтожено в общей сложности 239 беспилотников самолетного типа.

Под ударом более 15 регионов: где были сбиты дроны?

По данным военного ведомства, география атаки оказалась крайне широкой. Беспилотники были уничтожены в небе над следующими регионами:

Приграничные и центральные области: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская и Тульская области;

Южные и поволжские регионы: Ростовская, Самарская, Саратовская, Тамбовская области и Краснодарский край;

Столичный регион и морская акватория: над Московской областью, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Что произошло в Ростовской области?

Ситуацию в Ростовской области, принявшей на себя один из главных ударов, утром прокомментировал губернатор региона Юрий Слюсарь: