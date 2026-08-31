За ночь сбито рекордное количество дронов — 239: массированная атака

·7·Мир
За ночь сбито рекордное количество дронов — 239: массированная атака

В ночь с 30 на 31 августа российские регионы подверглись масштабной и массированной атаке беспилотников. Согласно официальному заявлению Министерства обороны России, дежурные средства ПВО страны за ночь смогли нейтрализовать рекордное количество летательных аппаратов.

В официальном отчете сообщается, что за 12-часовой период с 20:00 30 августа до 08:00 утра 31 августа было перехвачено и уничтожено в общей сложности 239 беспилотников самолетного типа.

Под ударом более 15 регионов: где были сбиты дроны?

По данным военного ведомства, география атаки оказалась крайне широкой. Беспилотники были уничтожены в небе над следующими регионами:

  • Приграничные и центральные области: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская и Тульская области;

  • Южные и поволжские регионы: Ростовская, Самарская, Саратовская, Тамбовская области и Краснодарский край;

  • Столичный регион и морская акватория: над Московской областью, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Что произошло в Ростовской области?

Ситуацию в Ростовской области, принявшей на себя один из главных ударов, утром прокомментировал губернатор региона Юрий Слюсарь:

  • Более 30 БПЛА: силами ПВО в небе над регионом было сбито более 30 беспилотников;

  • Угроза в 6 районах: по словам губернатора, работы по нейтрализации велись на территории 6 ключевых районов области — Чертковского, Шолоховского, Тарасовского, Миллеровского, Верхнедонского и Боковского.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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