Германия сталкивается с одним из самых опасных и драматичных политических испытаний в своей истории после Второй мировой войны. Как пишет аналитик влиятельного глобального издания Политико и британский колумнист Джон Кампфнер, усиление партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт может потрясти всю страну, Европейский Союз и глобальный политический баланс.

Аналитики оценивают вероятность того, что в результате этих выборов АдГ сформирует региональное правительство в коалиции с левой партией «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (БСВ), как очень высокую.

«Кризис, невиданный десятилетиями»: что беспокоит Европу?

Ожидаемые в сентябре политические процессы и их потенциальные риски заключаются в следующем:

География выборов: наряду с Саксонией-Анхальт, сильные позиции АдГ наблюдаются и в Мекленбурге — Передней Померании, в то время как в Берлине лидируют левые силы;

Крах центрального правительства: Кампфнер подчеркивает, что подобные результаты могут в ближайшие недели или месяцы привести действующее правительство Германии к глубокому кризису, парализовать систему управления ивернуть в растерянность страну, которая ценит стабильность;

Экономический фактор: в то время как промышленность и экономика страны замедляются, усиление политической нестабильности вызывает серьезную озабоченность у лидеров в Брюсселе и Лондоне.

Путин, Трамп и вопрос санкций против России

Данные выборы стали важным перекрестком не только для внутренней политики Германии, но и для крупных геополитических центров:

Под наблюдением двух лидеров: по мнению аналитика, результаты этих выборов с большим интересом отслеживают Президент России Владимир Путин и бывший президент США Дональд Трамп;

Санкции и связи с МАГА: партия АдГ критикует нынешнюю политику Германии и открыто призывает отменить санкции, введенные против России. В свою очередь, движение МАГА Дональда Трампа критикует политику Европейского Союза и развивает связи с АдГ.

Резкие планы Ульриха Зигмунда

Ведущий кандидат партии в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд в случае прихода к власти обещает реализовать ряд радикальных решений: