«Берлин в растерянности»: партия, выступающая против санкций против России, приближается к власти
Германия сталкивается с одним из самых опасных и драматичных политических испытаний в своей истории после Второй мировой войны. Как пишет аналитик влиятельного глобального издания Политико и британский колумнист Джон Кампфнер, усиление партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт может потрясти всю страну, Европейский Союз и глобальный политический баланс.
Аналитики оценивают вероятность того, что в результате этих выборов АдГ сформирует региональное правительство в коалиции с левой партией «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (БСВ), как очень высокую.
«Кризис, невиданный десятилетиями»: что беспокоит Европу?
Ожидаемые в сентябре политические процессы и их потенциальные риски заключаются в следующем:
География выборов: наряду с Саксонией-Анхальт, сильные позиции АдГ наблюдаются и в Мекленбурге — Передней Померании, в то время как в Берлине лидируют левые силы;
Крах центрального правительства: Кампфнер подчеркивает, что подобные результаты могут в ближайшие недели или месяцы привести действующее правительство Германии к глубокому кризису, парализовать систему управления ивернуть в растерянность страну, которая ценит стабильность;
Экономический фактор: в то время как промышленность и экономика страны замедляются, усиление политической нестабильности вызывает серьезную озабоченность у лидеров в Брюсселе и Лондоне.
Путин, Трамп и вопрос санкций против России
Данные выборы стали важным перекрестком не только для внутренней политики Германии, но и для крупных геополитических центров:
Под наблюдением двух лидеров: по мнению аналитика, результаты этих выборов с большим интересом отслеживают Президент России Владимир Путин и бывший президент США Дональд Трамп;
Санкции и связи с МАГА: партия АдГ критикует нынешнюю политику Германии и открыто призывает отменить санкции, введенные против России. В свою очередь, движение МАГА Дональда Трампа критикует политику Европейского Союза и развивает связи с АдГ.
Резкие планы Ульриха Зигмунда
Ведущий кандидат партии в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд в случае прихода к власти обещает реализовать ряд радикальных решений:
Прекращение финансирования государственных телеканалов: сокращение средств, выделяемых государственным телерадиокомпаниям, которые транслируют передачи, противоречащие национальным интересам;
Традиционные ценности: запрет элементов культуры «воке», ограничение ЛГБТ-символики в школах;
Налоговые льготы для многодетных семей: введение масштабных налоговых преференций для поддержки института традиционной семьи, состоящей из отца, матери и множества детей.
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