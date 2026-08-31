Xiaomi представила новую стиральную машину с двумя барабанами

·9·Технологии
Xiaomi представила новую стиральную машину с двумя барабанами

Бренд Xiaomi представил еще одно примечательное устройство на рынке бытовой техники. Согласно данным иксбт.ком, компания анонсировала модель Mijia Mini Дуал-Тубе Вашер Дрер 5кг с двумя независимыми горизонтально расположенными барабанами и открыла прием предварительных заказов. Устройство привлекает внимание покупателей и экспертов благодаря сочетанию компактных размеров и передовых технических возможностей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главной особенностью новинки является наличие двух отдельных барабанов общей вместимостью 5 кг. Как сообщает иксбт.ком, полный цикл стирки и сушки в этой модели занимает всего 40 минут. Это удобное решение для пользователей, которые ценят экономию времени в повседневной жизни.

Технологии для деликатных тканей и автоматизация

Модель Mijia Mini Дуал-Тубе Вашер Дрер 5кг разработана для бережного ухода за различными типами тканей. В частности, в устройстве предусмотрен специальный деликатный режим для шелка, работающий при температуре 40 °К. В этом режиме интеллектуальная система автоматически останавливает процесс сушки при достижении нужного уровня влажности, чтобы предотвратить пересушивание и сохранить качество ткани.

Устройство оснащено двигателем ДД с прямым приводом, обеспечивающим высокую эффективность, и барабаном диаметром 255 мм. Также модель имеет систему автоматического дозирования моющего средства, состоящую из двух резервуаров по 150 мл каждый. По заявлению производителя, одной заправки хватает примерно на месяц, а автоматика сама рассчитывает расход средства в зависимости от объема одежды.

Широкий функционал и система защиты здоровья

Для решения различных повседневных задач в устройстве предусмотрено 34 специализированные программы. С помощью этих режимов можно эффективно удалять сложные пятна от молока, крови, кофе, а также фруктов и овощей.

Особое внимание уделено здоровью семьи: установлена сертифицированная система защиты здоровья матери и ребенка. Эта функция позволяет уничтожать до 99,99% вирусов и проводить глубокую стерилизацию. На начальном этапе рекомендованная цена устройства составляет 3499 юаней, однако с учетом государственной субсидии его можно приобрести за 2699 юаней.

XiaomiБытовая техникаСтиральная машинаНовые технологииУмный дом
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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