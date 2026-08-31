Во Франции влюбленные проверили перед свадьбой, не являются ли они братом и сестрой

·79·Мир
Во Франции влюбленные проверили перед свадьбой, не являются ли они братом и сестрой

Француз Артур Кермальвезен с детства искал своего биологического отца, так как родился от донорской спермы. Он думал, что потенциальным отцом может быть любой прохожий на улице или даже его преподаватели.

В зрелом возрасте, в 2010 году, в Париже он познакомился с Одри, которая тоже была ребенком донора. Одри описывает эту встречу как «любовь с первого взгляда». Однако в их отношениях была серьезная проблема: оба родились через парижскую систему донорства, и существовала вероятность, что они являются детьми одного донора, то есть сводными братом и сестрой.

В то время ДНК-тесты на дому во Франции были запрещены, а данные доноров по закону сохранялись анонимными. Из-за этого пара столкнулась с большими трудностями при выяснении того, являются ли они родственниками.

Наконец, врач на юге Франции провел им генетическое исследование за 900 евро. Результат показал, что Артур и Одри не родственники. Однако у них оставались сомнения, поскольку проверка проводилась вне рамок закона.

Одри, будучи юристом, несколько лет судилась за изменение законов в системе донорства. Она хотела получить информацию о личности донора, его здоровье и других детях. Но в 2015 году высший административный суд Франции отклонил ее последнюю апелляцию.

Тем не менее, в 2013 году пара поженилась, «поверив в судьбу». Позже врачи выяснили, что их доноры родились в разные годы, и это не мог быть один и тот же человек.

Qumli sohilda quyosh ko‘zoynagi taqqan er-xotin va ikki nafar kichik bola turibdi.

Тем не менее, сомнения Артура развеялись не до конца. В конце концов они сделали ДНК-тест в домашних условиях. Результат еще раз подтвердил, что они не родственники.

Для Одри тест принес еще более удивительные новости. Она узнала, что ранее уже встречалась в суде со своей биологической сестрой Софи. Хотя они участвовали в юридических делах друг друга, на самом деле они оказались детьми одного донора.

Среди еще восьми детей донора, сдавших тест вместе с Одри и Артуром, у двух пар также обнаружился общий донор.

В 2017 году Артуру наконец удалось связаться со своим биологическим отцом. Позже Одри тоже нашла своего донора Филиппа, но он уже скончался. Семья Филиппа тепло приняла Одри и предоставила ей его фотографии, видео и информацию об истории семьи.

Юридическая борьба Одри стала толчком к изменению прав детей доноров во Франции. Дети доноров, родившиеся после апреля 2025 года, по достижении совершеннолетия получили право знать личность своего донора.

А Одри до сих пор тверда в своих взглядах: «Каждый человек имеет право знать свое происхождение и историю».

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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