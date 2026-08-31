Kia EV6 на вторичном рынке: цены снизились, возможности расширились

·53·Авто
Kia EV6 на вторичном рынке: цены снизились, возможности расширились

Модель Kia EV6, занявшая особое место на рынке электромобилей, продолжает привлекать внимание покупателей своим уникальным дизайном и передовыми технологиями. Созданный как первый специализированный электромобиль, этот автомобиль не только отвечает семейным потребностям, но и отличается удобством управления на загруженных дорогах. Согласно данным иксбт.ком, благодаря выходу на вторичный рынок автомобилей, возвращенных после лизинга, цены на эту модель значительно снизились, и теперь она предлагается покупателям по цене от 10 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает сообщает Autocar.ко.ук.

Построенный на архитектуре Э-ГМП (Электрик Глобал Модулар Платформ), этот кроссовер технически близок к модели Hyundai Ioniq 5. В то же время он выступает как более спортивная и технологичная альтернатива таким конкурентам, как Nissan Ария, Volkswagen ИД.4 и Tesla Model Y. В свое время этот автомобиль, удостоенный престижного титула «Автомобиль года 2022», завоевал высокую популярность среди семей, корпоративных водителей и служб такси.

Динамика цен и технические возможности

Если за полностью укомплектованную версию ГТ-Лине при покупке новой требовалось заплатить около 50 000 фунтов стерлингов, то сегодня такие машины с пробегом менее 50 000 миль можно приобрести примерно за 20 000 фунтов стерлингов. Некоторые базовые варианты можно найти даже по более низким ценам. Стоит отметить, что автомобиль своим современным видом и передовыми техническими решениями не уступает даже новым конкурентам сегодняшнего дня.

Одним из главных преимуществ модели является ее 800-вольтовая электрическая архитектура. Теоретически эта система позволяет заряжать аккумулятор от 10 до 80 процентов всего за 18 минут на зарядной станции. Согласно результатам испытаний, хотя реальный средний показатель немного ниже, он все равно демонстрирует более высокую скорость зарядки по сравнению с такими современными конкурентами, как Tesla Model Y и Skoda Эняк.

Модельный ряд и рекомендации по выбору

Линейка для покупателей начинается с заднеприводных моделей мощностью 226 л.с. Они способны преодолевать до 328 миль на одном заряде и разгоняются от 0 до 62 миль/ч за 7,8 секунды, что является достаточным показателем для повседневного использования.

Эксперты рекомендуют избегать стандартных версий с меньшей батареей, так как их цена на вторичном рынке не сильно отличается. Также следует помнить, что модели с двухмоторной системой полного привода преодолевают на одном заряде на 50 миль меньше, чем заднеприводные версии.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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