В Калифорнии медведицу с тремя медвежатами нашли в резервуаре с водой

В городе Ла-Верн, штат Калифорния, медведица и три ее медвежонка оказались заперты внутри большого резервуара для хранения воды. Инцидент произошел в субботу.

Когда прибыли спасатели, животные провели в темном бетонном сооружении более 12 часов. Вероятно, в поисках воды в жаркую и влажную погоду они упали внутрь через отверстие на крыше резервуара шириной всего в один фут.

Медведей обнаружили около 8:00 утра жители Глендоры Эрик Макдональд и Джейми Кирк. Они поднялись на крышу резервуара и через небольшое отверстие увидели медведицу, которая стояла в воде, цепляясь за стену.

Спасатели начали операцию под названием «Оператион Каре Беар». Сначала Департамент рыбного хозяйства и дикой природы Калифорнии откачал воду из резервуара, чтобы устранить угрозу утопления медведей.

Однако имеющееся отверстие было недостаточно ни для проникновения спасателей, ни для выхода медведицы. Поэтому специалисты с помощью электропилы проделали отверстие побольше в боковой стороне резервуара, опустили внутрь лестницу и создали путь для выхода животных.

Если один из медвежат ранее выбрался самостоятельно, то для спасения остальных трех животных спасателям потребовалось немного больше времени и усилий.

В конце концов медведица и ее детеныши были благополучно извлечены из резервуара.