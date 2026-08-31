Huawei представила новый умный дверной звонок

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Huawei представила новый умный дверной звонок

Китайский технологический гигант Huawei начал продажи нового умного дверного звонка HarmonyOS Смарт Селектион Хаикуе Смарт Дурбелл 5 в своем официальном магазине на ДжД.ком. Согласно данным Иксбт.ком, устройство привлекает внимание потребителей благодаря двухкамерной системе, передовым функциям безопасности и емкому аккумулятору, способному работать до полугода без подзарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время гаджет продается на китайском рынке по цене около 700 юаней. Новый звонок следующего поколения, предназначенный для обеспечения безопасности дома, расширяет понятие обычного дверного звонка, выполняя функции полноценной системы наблюдения.

Двухкамерная система и всестороннее наблюдение

Ключевой особенностью устройства является наличие двух камер. Основная камера оснащена 4-мегапиксельным широкоугольным объективом с углом обзора 140 градусов, что позволяет полностью контролировать посетителей. Дополнительная камера, расположенная в нижней части, направлена непосредственно на площадку перед дверью, что дает владельцу возможность следить за оставленными посылками и предметами.

Для обеспечения четкого изображения в ночное время установлены восемь инфракрасных светодиодов. Эта система обеспечивает качественное цветное изображение даже в условиях низкой освещенности без видимого красного свечения.

Искусственный интеллект и возможности безопасности

Умный дверной звонок обладает передовыми функциями: он способен обнаруживать людей на расстоянии до 5 метров. Устройство также умеет распознавать лица, посылки и определять, если человек слишком долго находится у двери.

Пользователи могут настраивать специальные зоны наблюдения или исключать ненужные участки, например, зону перед дверью соседей. Это предотвращает ложные уведомления и гарантирует конфиденциальность.

Автономность и хранение данных

Еще одним преимуществом устройства является его автономность. По заявлению производителя, встроенный аккумулятор емкостью 10 000 mAh способен поддерживать работу устройства до полугода без подзарядки, что избавляет пользователей от необходимости частого обслуживания.

В экстренных ситуациях, включая потерю интернет-соединения, устройство продолжает выполнять свои функции. Оно сохраняет видеозаписи во внутреннюю память и автоматически загружает их в облачное хранилище после восстановления сети.

HuaweiSmart DoorbellHarmonyOSТехнологииБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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