Дипломатический конфликт с Берлином: резкий ответ России после решения Германии

·57·Мир
Дипломатический конфликт с Берлином: резкий ответ России после решения Германии

Дипломатические отношения между Москвой и Берлином достигли наивысшей точки напряжения. Германские власти заявили о причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига и приостановили деятельность Генерального консульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры в Берлине. Министерство иностранных дел России 2 сентября выступило с официальным заявлением, охарактеризовав это решение Германии как «открытую провокацию» и предупредив о принятии жестких ответных мер против Берлина.

Дипломат Германии вызван в МИД России

В связи с конфликтом Временный поверенный в делах Федеративной Республики Германия в России Бернд Финке был срочно вызван в Министерство иностранных дел России. В ходе беседы с дипломатом Москва решительно отвергла все обвинения официального Берлина:

  • Российская сторона назвала абсолютно вымышленными и безосновательными попытки привязать Москву к инциденту, якобы произошедшему в аэропорту Лейпцига;

  • Решение о закрытии Генерального консульства в Бонне и культурного центра в Берлине было оценено как очередной шаг, направленный на полное разрушение фундамента двусторонних связей, созданного поколениями дипломатов;

  • Было подчеркнуто, что Берлин осознанно выбрал путь эскалации отношений, и официально заявлено, что эти действия не останутся без ответа, а Москва примет жесткие меры.

Внутренний кризис и внешние обвинения: возражения Путина в адрес Мерца

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя последние шаги Берлина, отметил, что за подобной внешнеполитической агрессией Германии кроются серьезные внутренние проблемы страны.

По словам Путина, антироссийские заявления и решения наблюдаются на фоне снижения уровня жизни немецкого народа и резкого падения доверия к федеральному канцлеру Фридриху Мерцу. Он подчеркнул, что действующее руководство Германии вместо защиты собственных национальных интересов предает их. Было отмечено, что главная цель обвинений Москвы в «гибридных атаках» заключается в том, чтобы оправдать перед населением Германии экономические трудности внутри страны и политику противостояния с Россией.

Разрыв культурных и консульских связей между Берлином и Москвой остается одним из самых низких показателей за всю историю дипломатических отношений двух крупных государств.

Как вы думаете, перерастет ли эта дипломатическая напряженность между Германией и Россией в уровень полного разрыва отношений или Берлин и Москва смогут найти путь к компромиссу? Высказывайте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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