Honor Magic 8 Pro признан самым выгодным Андроид-флагманом

·34·Технологии
Honor Magic 8 Pro признан самым выгодным Андроид-флагманом

Популярная платформа AnTuTu опубликовала рейтинг Андроид-смартфонов высокого класса с лучшим соотношением цены и производительности по итогам августа. По данным Иксбт.ком, в сегменте дороже 4500 юаней (670 долларов), который включает самые дорогие и популярные среди покупателей устройства, модель Honor Magic 8 Pro стала явным лидером и была признана самой выгодной покупкой. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно результатам рейтинга, Honor Magic 8 Pro в конфигурации 12/512 GB занял первое место благодаря сочетанию высоких технических возможностей и доступности. Этот флагман работает на базе современного процессора Snapdragon 8 Элите Ген 5 и набрал в тестах AnTuTu в среднем 3 798 056 баллов. Коэффициент цена/производительность этого смартфона, оцениваемого на китайском рынке примерно в 4699 юаней (700 долларов), составил 808,3, что является абсолютным рекордом в данной категории.

Технические возможности флагмана и основные конкуренты

Технические характеристики устройства также соответствуют самым высоким требованиям. Honor Magic 8 Pro оснащен качественным 6,71-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с частотой обновления 120 Hz. Кроме того, смартфон поддерживает огромный аккумулятор емкостью 7200 mAh, быструю проводную зарядку мощностью 120 В и технологию беспроводной зарядки на 80 В. Блок основной камеры состоит из передовых модулей на 50, 50 и 200 мегапикселей.

В тройку лидеров этого престижного рейтинга вошли и другие ведущие бренды. Второе место занял OnePlus 15 с 12/256 GB памяти. Эта модель стоимостью 4599 юаней (685 долларов) также работает на чипе Snapdragon 8 Элите Ген 5, набрав 3 601 600 баллов и показав коэффициент 783,1. OnePlus 15 оснащен ОЛЭД-экраном с частотой 165 Hz и батареей на 7300 mAh. Замыкает тройку лидеров базовая модель Honor Magic 8 (12/256 GB). Этот смартфон стоимостью 4799 юаней (715 долларов) набрал 3 733 878 баллов, получив коэффициент 778,1.

Также в десятку лучших вошли такие популярные флагманы, как Samsung Galaxy S26, RedMagic 11S Pro, Xiaomi 17, RedMagic 11 Pro+, Oppo Финд Кс9 Pro, RedMagic 11S Pro+ и Oppo Финд Кс8 Ultra.

Эксперты напоминают, что рейтинг AnTuTu оценивает только соотношение «сырой» производительности и цены, не раскрывая полностью общее качество устройства. Поэтому при покупке смартфона рекомендуется также обращать внимание на такие аспекты, как габариты корпуса, эргономика, возможности программного обеспечения и реальная работа камер.

HonorСмартфонAnTuTuФлагманТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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