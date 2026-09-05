Трамп передал Путину специальный план по Украине — визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

·32·Мир
Трамп передал Путину специальный план по Украине — визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президент США Дональд Трамп сообщил, что официальное предложение Вашингтона по прекращению вооруженного конфликта между Россией и Украиной будет передано президенту России Владимиру Путину. На брифинге для прессы в Белом доме 4 сентября Трамп подчеркнул, что его представители направляются в Москву с конкретной инициативой по остановке войны, и заявил, что видит «хорошую возможность» для мирного урегулирования конфликта. Также американский лидер решительно заявил об отсутствии у России намерений нападать на страны НАТО, отвергнув опасения Европы.

Специальная миссия в Москву и предложение, направленное Путину

Администрация США начинает новый, высокоуровневый этап переговоров по прекращению войны:

  • Уиткофф и Кушнер едут в Москву: Как сообщает агентство Bloomberg, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибудут в Москву в субботу, 5 сентября;

  • Пакет договоренностей: Трамп заявил, что его команда лично представит главе Кремля пакет официальных предложений, направленных на прекращение боевых действий;

  • «Хорошая возможность»: Глава США подчеркнул, что в настоящее время появилась реальная возможность привести стороны к соглашению и решить затянувшийся военный кризис за столом переговоров.

«Я положил конец 8 войнам, но никто меня не благодарит»: заявление Трампа

В ходе брифинга Дональд Трамп особо остановился на своем миротворческом опыте и прежних дипломатических достижениях:

  • Спорное признание: «Они везут с собой предложение остановить войну. Ведь я уже положил конец восьми войнам. Надеюсь, вы гордитесь мной. Я завершил восемь войн, но никто должным образом не оценивает это и не признает моих заслуг», — отметил президент США;

  • Дипломатическое давление: Трамп в очередной раз продемонстрировал свой особый жесткий стиль урегулирования конфликтов, выразив уверенность, что подобного компромисса удастся достичь и между Москвой и Киевом.

«Путин не нападет на НАТО»: ответ на инцидент в Лейпциге

Президент США резко отреагировал на вопрос об инциденте с дроном в германском Лейпциге и угрозе России для альянса:

  • Обвинения Берлина: Германская сторона недавно обвинила Москву в попытке организации атаки беспилотников на территории Лейпцига;

  • Личное отношение Трампа: Президент назвал эти опасения необоснованными: «Я разговаривал с Путиным, я очень хорошо его знаю. Путин не намерен нападать на территорию НАТО», — подчеркнул он, отметив отсутствие угрозы прямого военного столкновения между Россией и Западом.

Как вы думаете, будет ли принято Москвой предложение Трампа об остановке войны, направленное в Кремль через Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера? Сможет ли уверенность за заявлением Трампа «Я положил конец 8 войнам» остановить и кровавый конфликт в Украине, или же условия не удовлетворят обе стороны? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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