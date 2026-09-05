Компания Куйкон представила новый монитор В34КБ в стиле Apple

·10·Технологии
Компания Куйкон представила новый монитор В34КБ в стиле Apple

На мировом рынке технологий устройства с уникальным дизайном становятся все более популярными. Согласно данным иксбт.ком, бренд Куйкон официально представил новый монитор под названием В34КБ, который внешне напоминает продукты Apple, но существенно отличается своими техническими характеристиками. Это устройство примечательно сочетанием передовых дизайнерских решений и высокой производительности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Уникальный дизайн и элементы в стиле Apple

Новый монитор визуально сразу напоминает два известных продукта Apple. С одной стороны, общий облик устройства похож на модели Apple Студио Дисплай, а с другой — его задняя панель имеет характерный перфорированный дизайн, как у компьютеров Mac Pro предыдущего поколения. Тем не менее, данное техническое средство значительно отличается от стандартных гаджетов на рынке с точки зрения инженерных решений.

Если обратить внимание на основные технические показатели, то Куйкон В34КБ — это 34-дюймовый сверхширокоформатный монитор, построенный на базе панели Fast ХВА. В то время как большинство подобных 34-дюймовых экранов на рынке имеют разрешение 3440 на 1440 пикселей, в этом новом продукте данный показатель составляет 5120 на 2160 пикселей. Это, в свою очередь, обеспечивает пользователю более высокую плотность пикселей и четкость изображения.

Возможности экрана и цена

Что касается частоты обновления, устройство также демонстрирует высокие результаты. Монитор может работать со стандартной частотой кадров 165 или 180 Hz. При этом производитель предусмотрел специальный режим, позволяющий пользователям увеличить частоту до 360 Hz при снижении разрешения до 2560 на 1080 пикселей.

Однако цена устройства с такими уникальными и передовыми характеристиками не является низкой. По данным источника, даже на китайском рынке за этот монитор просят 1300 долларов США. Несмотря на высокую стоимость, данная модель вызывает интерес у пользователей, ценящих технологии высокого разрешения, благодаря своим нестандартным возможностям.

KuyconМониторAppleТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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