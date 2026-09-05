Норвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в общественных местах

·19·Технологии
Норвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в общественных местах

Правительство Норвегии серьезно рассматривает вопрос о запрете использования смарт-очков со встроенными камерами и других носимых устройств в общественных местах страны. Данная инициатива направлена на обеспечение неприкосновенности частной жизни граждан и защиту прав на конфиденциальность в эпоху современных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает агентство AFP, министр цифровизации Карианне Тунг заявила, что в стране наблюдается явная тенденция к интеграции технологий AI в очки, наушники, головные уборы и другие повседневные предметы, оснащенные камерами и микрофонами.

Тревожная тенденция и реакция правозащитников

В число основных устройств, на которые обращает внимание правительство, входят продукты компаний Meta и Снап. Эти гаджеты оснащены камерами, подключены к интернету и вызывают опасения тем, что в ближайшем будущем могут получить функцию распознавания лиц.

Данные технологии вызывают неоднозначную реакцию в обществе, а правозащитники уже успели окрестить такие устройства «грязными очками». Это, в свою очередь, вызвало значительное недовольство и протесты среди потребителей.

Правительство рассматривает решительные меры

Министр Карианне Тунг подчеркнула, что государство обязано предотвратить скрытую слежку за гражданами в общественных местах. Власти ищут способы ограничить риски, которые могут возникнуть из-за использования подобного современного оборудования.

При этом ограничения могут коснуться не только носимых гаджетов, но и практики внедрения технологий распознавания лиц в общественных местах. На текущем этапе точные сроки вступления данного запрета в силу не разглашаются.

Для глубокого изучения ситуации планируется создание специальной группы экспертов. Эта группа разработает соответствующие рекомендации по усилению прав граждан на частную жизнь, которые послужат основой для решения правительства.

Смарт-очкиНорвегияMetaКонфиденциальностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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