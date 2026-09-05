Норвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в общественных местах
Правительство Норвегии серьезно рассматривает вопрос о запрете использования смарт-очков со встроенными камерами и других носимых устройств в общественных местах страны. Данная инициатива направлена на обеспечение неприкосновенности частной жизни граждан и защиту прав на конфиденциальность в эпоху современных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Как передает агентство AFP, министр цифровизации Карианне Тунг заявила, что в стране наблюдается явная тенденция к интеграции технологий AI в очки, наушники, головные уборы и другие повседневные предметы, оснащенные камерами и микрофонами.
Тревожная тенденция и реакция правозащитниковВ число основных устройств, на которые обращает внимание правительство, входят продукты компаний Meta и Снап. Эти гаджеты оснащены камерами, подключены к интернету и вызывают опасения тем, что в ближайшем будущем могут получить функцию распознавания лиц.
Данные технологии вызывают неоднозначную реакцию в обществе, а правозащитники уже успели окрестить такие устройства «грязными очками». Это, в свою очередь, вызвало значительное недовольство и протесты среди потребителей.
Правительство рассматривает решительные мерыМинистр Карианне Тунг подчеркнула, что государство обязано предотвратить скрытую слежку за гражданами в общественных местах. Власти ищут способы ограничить риски, которые могут возникнуть из-за использования подобного современного оборудования.
При этом ограничения могут коснуться не только носимых гаджетов, но и практики внедрения технологий распознавания лиц в общественных местах. На текущем этапе точные сроки вступления данного запрета в силу не разглашаются.
Для глубокого изучения ситуации планируется создание специальной группы экспертов. Эта группа разработает соответствующие рекомендации по усилению прав граждан на частную жизнь, которые послужат основой для решения правительства.
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