Норвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в общественных местах

Правительство Норвегии серьезно рассматривает вопрос о запрете использования смарт-очков со встроенными камерами и других носимых устройств в общественных местах страны. Данная инициатива направлена на обеспечение неприкосновенности частной жизни граждан и защиту прав на конфиденциальность в эпоху современных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает агентство AFP, министр цифровизации Карианне Тунг заявила, что в стране наблюдается явная тенденция к интеграции технологий AI в очки, наушники, головные уборы и другие повседневные предметы, оснащенные камерами и микрофонами.

Тревожная тенденция и реакция правозащитников

В число основных устройств, на которые обращает внимание правительство, входят продукты компаний Meta и Снап. Эти гаджеты оснащены камерами, подключены к интернету и вызывают опасения тем, что в ближайшем будущем могут получить функцию распознавания лиц.

Данные технологии вызывают неоднозначную реакцию в обществе, а правозащитники уже успели окрестить такие устройства «грязными очками». Это, в свою очередь, вызвало значительное недовольство и протесты среди потребителей.

Правительство рассматривает решительные меры

Министр Карианне Тунг подчеркнула, что государство обязано предотвратить скрытую слежку за гражданами в общественных местах. Власти ищут способы ограничить риски, которые могут возникнуть из-за использования подобного современного оборудования.

При этом ограничения могут коснуться не только носимых гаджетов, но и практики внедрения технологий распознавания лиц в общественных местах. На текущем этапе точные сроки вступления данного запрета в силу не разглашаются.

Для глубокого изучения ситуации планируется создание специальной группы экспертов. Эта группа разработает соответствующие рекомендации по усилению прав граждан на частную жизнь, которые послужат основой для решения правительства.