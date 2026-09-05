Как оценили Шомуродова и Файзуллаева в матче против «Галатасарая»?

После богатого на голы и напряженного противостояния в рамках 4-го тура Турецкой Суперлиги между «Истанбул Башакшехир» и «Галатасараем» (2:3) авторитетный международный спортивно-статистический портал Флашскоре дал официальную оценку действиям футболистов, вышедших на поле. Несмотря на то, что лидеры национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев, начавшие встречу в основном составе, сыграли решающую роль в атаке хозяев, аналитический портал оценил их игру по-своему.

Хладнокровие Шомуродова, его 4-й гол и оценка в 6,9 балла

31-летний опытный нападающий провел на поле все 90 минут в матче против стамбульского гранда и вновь продемонстрировал свое мастерство:

Пенальти и бомбардирский результат: На 66-й минуте матча Элдор хладнокровно реализовал 11-метровый штрафной удар, заработанный Аббосбеком, и забил первый мяч «Башакшехира» в этой встрече;

2-е место в гонке бомбардиров: Этот точный удар стал для Шомуродова 4-м в текущем сезоне Турецкой Суперлиги. Благодаря этому показателю форвард прочно закрепился на 2-й строчке в гонке бомбардиров чемпионата;

Оценка Флашскоре: Аналитики оценили единоборства, командный прессинг и важный гол Шомуродова на протяжении всего матча в 6,9 балла.

Расторопность Файзуллаева, заработанный ценой травмы пенальти и 6,6 балла

Аббосбек Файзуллаев, вновь попавший в стартовый состав «Башакшехира», создал серьезную угрозу для обороны соперника:

Дриблинг, озадачивший защитников: На 66-й минуте Файзуллаев стремительными действиями оставил не у дел двух защитников соперника, ворвался в штрафную площадь, где был сбит в результате грубого удара в лицо, что привело к назначению справедливого пенальти в ворота гостей;

Замена на 74-й минуте: Проделавший огромный объем черновой работы на поле Аббосбек был заменен на 74-й минуте по решению тренера;

Оценка Флашскоре: Специалисты издания сочли активные действия Аббосбека Файзуллаева на поле в течение 74 минут заслуживающими оценки в 6,6 балла.

Лучший игрок матча и общие показатели в сезоне

В анализе поединка также были обнародованы ряд других важных аспектов и сезонных цифр:

Герой матча — Юнус Акгюн: По версии Флашскоре, самым ярким футболистом центрального матча был признан нападающий «Галатасарая» Юнус Акгюн. Его результативные действия на поле были отмечены самой высокой оценкой — 8,2 балла ;

4 гола Шомуродова в 6 матчах: Элдор, защищающий цвета «Башакшехира» с прошлого лета, в текущем сезоне принял участие в общей сложности в 6 матчах во всех турнирах и забил 4 гола;

Стабильная позиция Файзуллаева: Ставший игроком основного состава команды с нового сезона Аббосбек также принял участие в 6 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 1 результативную передачу.

А как вы считаете, были ли справедливы оценки, выставленные аналитиками Флашскоре Шомуродову (6,9) и Файзуллаеву (6,6)? Разве забивший гол и заработавший пенальти узбекский тандем на самом деле не заслуживал более высоких показателей? Оставляйте свои мнения в комментариях!