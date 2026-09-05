«Ужасная драма в Севилье»: «Реал» проиграл «Бетису»

В 4-м туре испанской Ла Лиги была зафиксирована неожиданная сенсация: мадридский «Реал», начавший сезон с трех побед подряд, в гостях уступил «Бетису» со счетом 0:1. Самая драматичная кульминация потрясшего болельщиков матча произошла на 90+4-й минуте: главная звезда команды Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти, который мог принести неизбежную ничью.

Решающий удар Перротта и шок на 90+4-й минуте

Поединок в Севилье до последних минут проходил в нервной и напряженной обстановке:

Герой со скамейки запасных: Нападающий Трой Перротт, вышедший на поле в составе «Бетиса» на 69-й минуте вместо Эрнандеса, всего 12 минут спустя, на 81-й минуте, поразил ворот Тибо Куртуа и вывел хозяев вперед (1:0);

Ошибка Мбаппе: В компенсированное время мадридцы пошли штурмом на ворот соперника, и на 90+4-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Бетиса». Однако удар подошедшего к мячу Килиана Мбаппе оказался неточным, и французский форвард упустил последний шанс спасти «королевский клуб»;

Героизм обороны «Бетиса»: Голкипер хозяев Вальес и линия защиты хладнокровно нейтрализовали все попытки звездного атакующего трио в составе Винисиуса, Мбаппе и Беллингема.

Почему звездный состав не дал результата? Сбои мадридцев

Хотя главный тренер «Реала» выпустил на поле сильнейший состав, в решающий момент команде не хватило точности:

Дисбаланс в защите и центре: Если в обороне действовали Дензел Думфрис, Ибраима Конате, Дин Хейсен и Марк Кукурелья, то в центре игру пытались контролировать Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и Арда Гюлер. Но жесткая, насыщенная единоборствами игра «Бетиса» сломала планы мадридцев;

Дождь из желтых карточек: Обе стороны продемонстрировали ожесточенные столкновения, словно на октагоне. В составе мадридцев предупреждения получили Арда Гюлер (45), Ибраима Конате (55) и Эдуардо Камавинга (62), а у хозяев поля желтые карточки достались Берналю, Роке и Натану.

Турнирная таблица: Очки сравнялись, а интрига обострилась

После этого противостояния ситуация в верхней части Ла Лиги накалилась:

«Реал» остался на 2-м месте: Потерпевший первую осечку в сезоне мадридский клуб с 9 очками остался на 2-й строчке;

«Бетис» в рядах грандов: Добившаяся сенсационной победы севильская команда также довела количество своих очков до 9 и по разнице мячей поднялась на 3-е место в турнирной таблице.

Как вы думаете, была ли ошибка Килиана Мбаппе с пенальти на последних секундах вызвана давлением, или в атакующей линии «Реала» все еще не хватает взаимопонимания? Насколько серьезным ударом станет это поражение для мадридцев в чемпионской гонке? Оставляйте свои мысли в комментариях!