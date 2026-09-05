Громкая сенсация: ПСЖ проиграл «Монако» на своем поле и рухнул на 12-е место

В 3-м туре Лиги 1 Франции произошла одна из главных сенсаций недели в европейском футболе. Действующий чемпион «ПСЖ», принимавший «Монако» на своем поле — «Парк де Пренс», ведя в счете 1:0, неожиданно потерпел обидное поражение со счетом 1:2. Набрав всего 2 очка в первых трех турах, парижский суперклуб опустился на 12-ю строчку турнирной таблицы, а «Монако», показавший стопроцентный результат, укрепил лидерство в чемпионате.

Камбек на «Парк де Пренс»: перелом после гола Маркиньоса

Хотя матч начался с активности хозяев, во втором тайме инициатива полностью перешла к клубу из княжества:

Быстрое лидерство от Маркиньоса: На 31-й минуте встречи капитан команды Маркиньос замкнул подачу с углового и открыл счет, выведя парижан вперед (1:0);

Ответный удар Назиню: Увеличившие темп во втором тайме гости на 58-й минуте восстановили равновесие на табло благодаря точному действию Назиню (1:1);

Победный гол Идумбо: На 72-й минуте молодой вингер монегасков Идумбо огорчил голкипера парижан Матвея Сафонова, став автором решающего мяча в матче (1:2).

Звездный состав и железная оборона «Монако»

Подопечные Луиса Энрике упорно шли в атаку до последних минут, однако взломать оборону гостей не удалось:

Крыло звезд: В составе «ПСЖ» матч в основном составе начали Хвича Кварацхелия, Жоау Невеш, Витинья и Ашраф Хакими. В целях изменить ход игры тренерский штаб выпустил на поле Феррана Торреса и Люку Эрнандеса на 63-й минуте, а Усмана Дембеле — на 68-й;

Оплот Градецки и Даера: Линия обороны «Монако» во главе с вратарем Лукашем Градецким и опытным защитником Эриком Даером хладнокровно отразила все натиски парижан;

Нервные моменты: Из-за стычки, возникшей на 68-й минуте, Люка Эрнандес и защитник гостей Джордан Тезе были наказаны желтыми карточками.

Турнирная таблица: гранд на 12-м месте и «Монако» с 9 очками

На старте чемпионата Франции сложилась неожиданная ситуация: