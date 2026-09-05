Моуринью отреагировал на сенсационное поражение от «Бетиса»

·40·Спорт
Моуринью отреагировал на сенсационное поражение от «Бетиса»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился своими мыслями с изданием Marca после гостевого матча 4-го тура Ла Лиги против «Бетиса», который завершился неожиданным поражением со счетом 0:1. Наставник мадридцев подчеркнул, что его команда имела полное преимущество на поле, и не скрывал, что этот результат очень тяжело объяснить и принять логически.

«Мы расстроились бы даже ничьей»: неожиданное признание Моуринью

Португальский специалист особо отметил, что качество игры его команды абсолютно не соответствовало результату:

  • Полный контроль на поле: «Я думаю, команда провела сильный матч. Иногда ты проигрываешь и не понимаешь причину, не знаешь, как это объяснить. У нас было громадное преимущество. Центральные защитники сыграли отлично, они контролировали все процессы на поле. В атаке мы создали множество комбинаций и голевых моментов», — сказал наставник;

  • Шок от поражения: «Если бы встреча завершилась вничью, мы бы тоже расстроились, потому что сделали для победы гораздо больше. А теперь представьте наше состояние после поражения», — выразил свое разочарование Моуринью.

Похвала в адрес Карлоса Эспи и загадка спорных эпизодов

На пресс-конференции тренер остановился на игре некоторых футболистов и спорных моментах:

  • «Он нанес фантастический удар»: «Карлос Эспи нанес фантастический удар. Возможно, в том эпизоде был офсайд, а возможно, и нет. Но он полностью выполнил свою задачу. У него огромный потенциал, и он продолжит развиваться. Я очень доволен этим игроком», — высоко оценил игру молодого таланта главный тренер;

  • Судейские скандалы: Отвечая на вопрос о спорных решениях в матче, португальский тренер, вопреки обыкновению, ответил спокойно: «Я не изучал их подробно. В раздевалке тоже не пересматривал, поэтому сейчас не могу дать оценку».

Турнирная таблица: плотность в 9 очков и борьба в Севилье

После этого результата интрига в группе лидеров Ла Лиги резко обострилась:

  • «Реал» остался на 2-м месте: Подопечные Моуринью, потерпевшие первое поражение в сезоне, с 9 очками сохранили 2-ю строчку по дополнительным показателям;

  • «Бетис» в рядах грандов: Победа над «Королевским клубом» также вывела севильский клуб на 3-е место в турнирной таблице с 9 очками.

А как вы считаете, неудача «Реала» в Севилье — это просто случайность или тактика Жозе Моуринью начала давать сбой в матчах против сильных команд Ла Лиги? Сможет ли «Королевский клуб» вернуть свои позиции в следующих турах? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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