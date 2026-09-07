Страшная авиакатастрофа в Майами: грузовой «Boeing» компании «Amazon» выкатился за пределы полосы

·37·Мир
Страшная авиакатастрофа в Майами: грузовой «Boeing» компании «Amazon» выкатился за пределы полосы

Фото: Reuters / Марко Белло
В международном аэропорту Майами, являющемся одним из крупнейших транспортных узлов американского штата Флорида, произошло серьезное и трагическое авиапроисшествие. В результате выкатки за пределы взлетно-посадочной полосы самолета «Boeing», осуществлявшего грузоперевозки для ведущего мирового торгового и логистического гиганта компании «Amazon», погибли пять человек, еще пять получили телесные повреждения различной степени тяжести. В связи с данным чрезвычайным происшествием в аэропорту были мобилизованы специальные службы и начато масштабное расследование.

Официальное подтверждение и жертвы: 5 человек лишились жизни

Подробности трагедии и информацию о потерях лично обнародовал глава местного самоуправления:

  • Заявление мэра округа: Глава округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава на экстренной пресс-конференции предоставила информацию о происшествии и официально подтвердила наличие погибших и пострадавших: «Насколько нам известно, пять человек потеряли свои жизни и еще пять получили серьезные травмы»;

  • Медицинская помощь пострадавшим: Лица, получившие телесные повреждения, были незамедлительно доставлены с места происшествия в реанимационные отделения ближайших больниц, врачи борются за сохранение их здоровья;

  • Спасательная операция: Бригады пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций аэропорта оперативно прибыли на место происшествия и смогли предотвратить возможное воспламенение топлива и пожар.

Как произошло происшествие? Грузовой «Boeing» компании «Amazon» и начатое расследование

Профильные ведомства приступили к работе по выяснению причин катастрофы:

  • Момент выкатки за пределы полосы: Как сообщает местный телеканал «АБК», гигантский грузовой самолет «Boeing», выполнявший полеты в интересах «Amazon», во время движения отклонился от курса, выкатился за пределы установленной взлетно-посадочной полосы и подвергся сильному удару;

  • Расследование федеральных органов: Следователи Федерального управления гражданской авиации (ФАА) и Национального совета по безопасности на транспорте (НТСБ) прибыли на место крушения. Расследование ведется в отношении технического состояния самолета, погодных условий и действий экипажа;

  • Редкая катастрофа: Инцидент вызвал широкий резонанс у общественности США, поскольку катастрофы со смертельным исходом с участием самолетов крупного логистического флота, обычно обладающих высокими стандартами безопасности, происходят крайне редко.

Ограничения в аэропорту Майами и задержки рейсов

Трагедия оказала свое влияние на общую инфраструктуру и воздушное движение аэропорта:

  • Закрытие полосы: Взлетно-посадочная полоса, где произошла катастрофа, была полностью закрыта до завершения соответствующих следственных мероприятий и работ по очистке обломков самолета;

  • Задержки рейсов: В расписании ряда пассажирских и грузовых рейсов, осуществляемых через Майами, фиксируются изменения и задержки;

  • Работа остальных полос: Администрация аэропорта обратилась к пассажирам и рекомендовала следить за статусом рейсов через онлайн-табло, отметив, что остальные направления работают в штатном режиме.

Как вы считаете, к подобным катастрофам крупных грузовых самолетов чаще приводит неожиданная техническая неисправность или тяжелые погодные условия и человеческий фактор? Следует ли крупным логистическим компаниям еще больше ужесточить требования безопасности воздушного транспорта? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Луна теперь наша!»: Дональд Трамп выдвинул новые территориальные претензии«Луна теперь наша!»: Дональд Трамп выдвинул новые территориальные претензииСегодня, 10:20Политическое землетрясение в Германии: историческая победа партии «АдГ» в СаксонииПолитическое землетрясение в Германии: историческая победа партии «АдГ» в СаксонииСегодня, 09:58Огромное противостояние в Ормузском проливе: Судоходство сократилось до рекордного минимумаОгромное противостояние в Ормузском проливе: Судоходство сократилось до рекордного минимумаСегодня, 09:51О чем договорились зять Трампа Кушнер и Уиткофф с Зеленским?О чем договорились зять Трампа Кушнер и Уиткофф с Зеленским?Сегодня, 09:107 сентября: какие важные события произошли в истории сегодня?7 сентября: какие важные события произошли в истории сегодня?Сегодня, 08:41«Мы доберемся до них прямо в их домах и уничтожим!»: Моди выдвинул Пакистану жесткий ультиматум«Мы доберемся до них прямо в их домах и уничтожим!»: Моди выдвинул Пакистану жесткий ультиматумВчера, 22:03
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу