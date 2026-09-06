«Мы доберемся до них прямо в их домах и уничтожим!»: Моди выдвинул Пакистану жесткий ультиматум

·50·Мир
«Мы доберемся до них прямо в их домах и уничтожим!»: Моди выдвинул Пакистану жесткий ультиматум

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с одним из самых жестких и громких заявлений в отношении соседнего Пакистана за последние годы. Индийский лидер заявил, что Дели больше не будет занимать оборонительную позицию и на любые агрессивные действия ответит вторжением непосредственно на территорию противника с целью поставить точку, подчеркнув, что времена, когда Исламабад действовал безнаказанно, остались в прошлом. Эти слова, еще больше накалившие напряженность между двумя крупными ядерными державами в регионе, оказались в центре внимания международных дипломатических и военных наблюдателей.

«Доберемся до их домов и уничтожим»: беспрецедентное предупреждение от Моди

Глава Индии в своем выступлении открыто обозначил границы для администрации Пакистана:

  • Условие ответа военной силой: «Если Пакистан предпримет какие-либо злонамеренные действия, вооруженные силы Индии проникнут прямо в их дома и уничтожат их», — жестко предупредил Нарендра Моди;

  • Конец эпохи контроля Исламабада: Премьер-министр заявил, что если раньше Пакистан действовал без ограничений столько, сколько хотел, то сегодня такой свободе и привилегиям положен абсолютный конец;

  • «Покровители терроризма отступают»: Моди особо подчеркнул, что террористические группировки, пытающиеся внести нестабильность в регион, и поддерживающие их силы вынуждены отступать перед лицом возросшего военного потенциала Индии.

Новая стратегия: «хирургические удары» за пределами границы

Явно прослеживается переход официальной позиции Дели от обороны к фазе активной наступательной профилактики:

  • Доктрина активной обороны: Эта риторика Моди означает, что в случае угрозы своей безопасности Индия не ограничится линией границы и полностью готова к проведению специальных военных операций за ее пределами, аналогичных прошлым событиям в Балакоте;

  • Политическое и военное превосходство: Правительство Индии намерено продемонстрировать установление абсолютного контроля в приграничных районах путем модернизации национальной обороны и армии;

  • Сигнал внутренней и внешней аудитории: Этот призыв, с одной стороны, укрепляет национальный дух и политическую солидарность внутри страны, а с другой — служит средством открытой демонстрации силы региональным соперникам.

Ядерная тень в Южной Азии и глобальная тревога

Специалисты опасаются, что любое вооруженное столкновение между двумя соседними странами может обернуться огромной трагедией:

  • Наличие ядерного арсенала: Конфликты между Индией и Пакистаном — это не просто приграничные стычки, а чрезвычайно опасное противостояние, за которым стоит ядерное оружие;

  • Фактор Кашмира: Напряженная ситуация в спорном регионе Кашмир сохраняет высокий риск перерастания любого случайного столкновения в полномасштабную войну;

  • Необходимость международного посредничества: Геополитические аналитики подчеркивают, что мировые лидеры должны срочно задействовать дипломатические механизмы, чтобы столь резкая эскалация официальных заявлений не привела к выходу ситуации из-под контроля.

А как вы считаете, является ли столь резкое заявление Нарендры Моди в адрес Пакистана простым политическим предупреждением или Индия действительно готовится к полномасштабным военным операциям? Насколько высока вероятность прямого вооруженного конфликта между двумя ядерными странами? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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