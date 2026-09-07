О чем договорились зять Трампа Кушнер и Уиткофф с Зеленским?

·28·Мир
О чем договорились зять Трампа Кушнер и Уиткофф с Зеленским?

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер нанесли неожиданный официальный визит в Киев. Проведя 5 сентября переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным, эмиссары Трампа 6 сентября прибыли на поезде через Польшу в украинскую столицу и начали жесткий политический диалог с Владимиром Зеленским по вопросу прекращения войны.

Из Москвы в Киев: «Экспресс мира» на вокзале и участие Европы

Визит представителей США был организован на высоком дипломатическом уровне:

  • Встреча на вокзале: Поезд на табло киевского вокзала встречали под вывеской «Экспресс мира». На перроне Уиткоффа и Кушнера встретили руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров;

  • «Невидимый контроль» Европы: К переговорам напрямую присоединились не только две стороны, но и высшие советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии;

  • Ограничение полетов: Зеленский заявил, что из-за российских ударов по аэропортам американская делегация была вынуждена прибыть в Киев на поезде, а не на самолете.

Встреча с Зеленским: шутка про «Пэтриот» и подарок с надписью «Киевский режим»

Официальная часть переговоров также запомнилась неожиданными и необычными моментами:

  • Футболки с надписью «Киевский режим»: Зеленский преподнес американским гостям символический подарок — футболки с надписью «Киевский режим». В аналогичной одежде во встрече участвовал и Давид Арахамия;

  • «Лучше системы Пэтриот»: Намекая на то, что во время прибытия делегации Киев не подвергался обстрелам, Зеленский с иронией поблагодарил гостей: «Вы сегодня сработали эффективнее систем ПВО Патриот. Спасибо, приезжайте почаще»;

  • Психологический контакт: Пресса не оставила без внимания зеркальное отражение поз (отзеркаливание) в языке тела Зеленского и Уиткоффа во время переговоров.

Позиция Кушнера и Уиткоффа: чего требует Трамп?

Американская сторона подчеркнула, что переговоры — это не просто временное перемирие:

  • Концепция прочного мира: По словам Джареда Кушнера, Трамп поручил им не просто остановить войну, а выработать условия долгосрочного и прочного мира, чтобы исключить возобновление вооруженного конфликта;

  • Темп переговоров: Стив Уиткофф назвал встречу в Киеве «крайне содержательной и важной», заявив, что США готовы работать столько, сколько потребуется для достижения процесса;

  • Жесткое условие Киева: Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина согласится только на справедливый мир и реальные гарантии, исключающие новую российскую агрессию.

Закончится ли война до зимы? Прогноз Финанкиал Тимес и донбасский узел

Несмотря на большой резонанс, реальная ситуация на фронте остается напряженной:

  • Обновленный вариант старых документов: По данным «Те Финанкиал Тимес», послы Трампа представили не абсолютно новый план, а обновленную версию предыдущих проектов;

  • Маловероятность завершения до зимы: Представители украинской делегации скептически смотрят на прекращение войны до зимы, несмотря на переговоры;

  • Самое тяжелое препятствие — Донбасс: Главной проблемой остается вопрос территорий Донбасса, остающихся под контролем Украины. Москва продолжает требовать полного выводов оттуда украинских войск, а Киев категорически от этого отказывается.

Как вы думаете, способны ли начатые спецпосланниками Трампа переговоры между Москвой и Киевом остановить войну, или разногласия по поводу Донбасса и гарантий безопасности снова заведут диалог в тупик? Оставляйте свои предположения и соображения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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