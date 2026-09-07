Политическое землетрясение в Германии: историческая победа партии «АдГ» в Саксонии

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Политическое землетрясение в Германии: историческая победа партии «АдГ» в Саксонии

Фото: из.ру

Германия Выборы в ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт вызвали настоящее политическое землетрясение на политической сцене страны и всей Европы. После подсчета 100 процентов бюллетеней оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ / АфД) набрала 43,8 процента голосов, с огромным отрывом опередив соперников и одержав абсолютную историческую победу. Эксперты расценивают этот результат как серьезную пощечину традиционной немецкой политике и действующей правительственной коалиции.

Результаты выборов: неожиданный реванш «АдГ» и тяжелое положение соперников

Согласно официальным окончательным итогам, обнародованным региональной избирательной комиссией, баланс сил распределился следующим образом:

  • Абсолютный триумф «АдГ»: правые силы в оппозиции стали ведущей силой в парламенте с 43,8 процента голосов, зафиксировав рекордный показатель в истории региона;

  • Христианские демократы вторые с огромным отрывом: Христианско-демократический союз (ХДС) остался на второй позиции, набрав всего 17,2 процента голосов, и отстает от лидирующей партии более чем на 26 процентов;

  • Крах правящей коалиции: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с канцлером Германии собрала лишь 9,3 процента голосов и с позорным результатом скатилась на третье место;

  • «Зеленые» и «Левые» на грани: партия «Зеленые» получила 8,9 процента, а «Левая» партия — 8,6 процента голосов;

  • Успех Сары Вагенкнехт: недавно созданный и быстро завоевавший большое внимание союз «Альянс Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (АСВ) набрал 5,3 процента голосов, успешно преодолев 5-процентный парламентский барьер.

Явка в 77,8 процента: народное недовольство призвало к голосованию

Политические дебаты в Саксонии-Анхальте проходили с беспрецедентным накалом:

  • Высокая активность: в выборах приняли участие 77,8 процента граждан — столь высокая явка объясняется недовольством населения текущей официальной политикой и требованием перемен;

  • Жесткая конкуренция: в борьбе за депутатские мандаты состемялись в общей сложности 16 политических партий и 398 кандидатов.

Тревожный звонок для Берлина и федеральное влияние: что будет дальше?

Эта победа в Саксонии-Анхальте не ограничивается рамками одного региона:

  • Новые испытания 20 сентября: по мнению международных аналитиков, этот результат напрямую повлияет на выборы в Палату депутатов Берлина и ландтаг Мекленбурга-Передней Померании, которые пройдут 20 сентября;

  • Волна правых сил в Европе: этот политический сдвиг в Германии сформирует огромное общественное давление на официальный Берлин в вопросах миграционной политики, цен на энергию и помощи Украине;

  • Федеральный кризис: столь стремительное продвижение «АдГ» на местных выборах может усложнить механизм управления для центрального правительства и усилить давление в пользу проведения досрочных федеральных выборов.

Как вы думаете, является ли победа партии «Альтернатива для Германии» с 43,8% голосов следствием усталости немецкого народа от миграционных и экономических проблем, или же в Европе начинается новая политическая эпоха? Сможет ли это событие кардинально изменить внешнюю политику Германии и Европейского Союза? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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