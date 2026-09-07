Дональд Трамп рассказал о приоритетах на Луне и космических планах Америки

·1·Технологии
Дональд Трамп рассказал о приоритетах на Луне и космических планах Америки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social символичный пост, намекающий на геополитические претензии на Луне. Как сообщает иксбт.ком, он поделился изображением американского флага на фоне лунной поверхности с надписью на английском языке «Те Мун Ис Урс» («Луна наша»). Хотя это заявление было сделано без каких-либо официальных разъяснений, оно заслуживает серьезного внимания на фоне последних шагов в космической стратегии Вашингтона. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот пост совпадает с периодом повышенной активности главы США в космической сфере. В частности, ранее сообщалось о планах по созданию Национальной космической академии США для подготовки квалифицированных специалистов для NASA, государственных структур и Космических сил. Подобные инициативы направлены на укрепление лидерства страны в космических исследованиях и индустрии.

Космические планы и сроки

Администрация под руководством Трампа намерена реализовать масштабные планы в области космонавтики. В июле 2025 года глава США объявил о скором полете на Марс, определив Луну как главный приоритет для страны. В том же месяце министр транспорта США пообещал, что представители страны ступят на спутник Земли до окончания текущего срока полномочий главы Белого дома.

Также в декабре 2025 года Дональд Трамп подписал специальный указ, предусматривающий возвращение к лунной программе. Согласно этому документу, поставлена задача вернуть астронавтов на Луну к 2028 году и построить там постоянную базу к 2030 году. Эти шаги оцениваются как стратегические действия, направленные на дальнейшее укрепление позиций США в космической гонке.

Дональд ТрампЛунаNASAКосмосСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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