8 сентября ожидается снижение курса доллара

·11·Экономика
8 сентября ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 8 сентября, снизится на 4–5 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Invest Finance Bank — 11 790 сумов.

• Anorbank — 11 780 сумов.

• Universalbank — 11 780 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара у банков:

• Tengebank — 11 820 сумов.

• Asakabank — 11 820 сумов.

• Asia Alliance Bank — 11 825 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения точного курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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