8 сентября ожидается снижение курса доллара
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Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 8 сентября, снизится на 4–5 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Invest Finance Bank — 11 790 сумов.
• Anorbank — 11 780 сумов.
• Universalbank — 11 780 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара у банков:
• Tengebank — 11 820 сумов.
• Asakabank — 11 820 сумов.
• Asia Alliance Bank — 11 825 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения точного курса посетите официальные сайты банков.
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